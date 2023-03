Un total de 30 finques lleteres i 158 vaques participaran aquest cap de setmana al concurs morfològic de Bestiar Boví Frisó, que arriba a la trenta-cinquena edició, a la Fira del Camp d'Alaior.

Un jutge nacional, Javier Álvarez Lastre, de la Confederación de Asociaciones de Frisona Españolas, serà l'encarregat d'avaluar la qualitat de la cabanya bovina, entre les 90 vedelles i 68 vaques de munyir que hi participaran. Al concurs hi haurà diverses categories, però cal destacar el de futures promeses dins el concurs morfològic, ja que a Alaior és l'únic lloc que es du a terme a nivell nacional.

La majoria de les finques són de Ciutadella (13), n'hi haurà 9 d'Es Mercadal, 4 de Ferreries, dues de Maó, una des Migjorn i una d'Alaior.

80 expositors a la Fira

L'altre punt d'atracció serà la fira, en la que hi seran presents més de 80 expositors de Menorca, Mallorca i Catalunya, als 10.000 metres quadrats de superfície al polígon industrial de La Trotxa. Hi seran presents empreses de maquinària agrícola, productes agroalimentaris, artesania, eines del camp o flors, per exemple.

Durant els dos dies hi haurà diverses activitats complementàries, com ara un espectacle de cotxes per radiocontrol, exhibicions de cans de Border Callie i de Pastor Mallorquí, o actuacions musicals.

La nova edició de la Fira del Camp s'ha presentat avui per part de l'Ajuntament d'Alaior, el Consell i l'Associació Frisona Balear.