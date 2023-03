El precio del Queso Mahón-Menorca se ha encarecido un 20 por ciento en el último año, situándose el precio medio del producto cuando sale del local de maduración en torno a los 9,5 euros por kilo. El incremento de los costes en las explotaciones ganaderas, apuntan desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) del Queso Mahón-Menorca, ha sido el principal factor que ha motivado el aumento del precio de este producto emblemático de la Isla. «No nos queda otra, todo sube y no podemos quedarnos estancados», explicó ayer el presidente del Consejo Regulador de la DO del Queso Mahón-Menorca, Bosco Triay, en la presentación de los resultados del año 2022.

Este incremento genera preocupación entre los productores, que aún desconocen cómo reaccionará el mercado. «Un aumento de precios siempre va ligado a una bajada de ventas», reconoció Triay, que, no obstante, se mostró confiado en que haya una buena temporada turística que dé un empujón a la comercialización de la DO del Queso Mahón-Menorca. El conseller de Economía, Josep Pastrana, que también estuvo en el mismo acto que Triay, se refirió a la escalada del precio del producto para insistir en la necesidad de «reconocer el valor real que tiene el Queso Mahón-Menorca, un producto diferenciado y único que no encontramos en ningún otro lugar». Promoción internacional La apuesta clara del Consejo Regulador de la DO del Queso Mahón-Menorca para compensar esa previsible bajada de ventas derivada del aumento de precios es la promoción en mercados internacionales, donde se comunica la calidad y autenticidad de un producto cien por cien tradicional con un sabor sin igual. El año pasado, el Consejo Regulador ya puso el foco en la internacionalización del queso y el resultado, según dieron a conocer, ha sido positivo. La exportación incrementó un 18 por ciento con respecto a 2021, aumentándose la comercialización en aquellos países en los que se desarrollaron campañas de promoción: Francia, Italia, México y Portugal. Noticias relacionadas Estos son los 51 países donde se vende el queso de Menorca Crece la exportación del queso de Menorca: un 18% más que en 2021 Hay que recordar que la inversión de la Administración pública (Consell insular y Govern) para esta promoción pasó de 80.000 euros a 300.000 euros, una ayuda económica que este año permitirá actuar en otros países en los que el Queso Mahón-Menorca está presente y puede acabar de establecerse. Según informó la gerente del Consejo Regulador, Piedad López, se trata de Polonia, Rumanía, Suecia y Canadá, aunque no se descarta que se añadan a la lista más territorios. «Debemos darnos por satisfechos», afirmó el conseller de Economía, Josep Pastrana, que celebró que el acuerdo Provilac «esté dando todos estos frutos». Uno de los objetivos por el que se firmó dicho acuerdo se está consiguiendo: el incremento del precio de la leche, que ahora se sitúa en torno a los 50 céntimos por litro. Otro de los objetivos, el de promocionar el producto local y, en especial, el Queso Mahón-Menorca, se está desarrollando con buenas perspectivas. «El esfuerzo continuará este año, es la línea que hay que seguir para poner en valor el producto y darlo a conocer», declaró Pastrana. Desde su constitución, la DO del Queso Mahón-Menorca se comercializa en mercados exteriores y, actualmente, está presente en 51 países. El año pasado, el 14 por ciento del total de la comercialización (2.516 toneladas) se destinó a mercados internacionales, siendo los destinos más importantes Estados Unidos (36 por ciento de la exportación), Alemania (10 por ciento de la exportación) y Reino Unido (10 por ciento de la exportación).