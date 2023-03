Salut Mental, entidad con una larga trayectoria en atención a la salud mental, y Afasib, asociación de familiares y amigos supervivientes por suicidio de Balears, dan a conocer este jueves en la sede del Colegio de Enfermería (Coiba), en Maó, un programa de prevención pionero en España.

Con el nombre de «(des)Integrades», pone el foco en el problema de salud pública que es el suicidio, con 4.003 personas fallecidas en España en 2021 por esta causa, y 89 en Balears. Se estima, además, que por cada suicidio, seis personas del entorno quedan profundamente afectadas. Y a la muerte por suicidio hay que añadir los intentos o ideación suicida, que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es de 20 por cada persona que consigue quitarse la vida.

La finalidad del programa se explica a través de su nombre, «(des)Integrades», que pone de manifiesto la desintegración que padecen las personas cuando tras un sufrimiento tan importante como la pérdida de un ser querido por esta causa no tienen el apoyo en la comunidad. El hecho de que el prefijo «des» vaya entre paréntesis es por el ánimo de superarlo. Para ello, cuentan con un equipo interdisciplinar, formado por una psicóloga, una integradora y una trabajadora social, con acciones de sensibilización dirigidas a la población y actividades destinadas a grupos vulnerables, incluidos los propios profesionales, las personas en riesgo de realizar esta conducta o quienes han perdido por esta causa a alguien cercano. Junto al acompañamiento individual, ofrecen desde este programa formaciones, talleres, charlas o grupos de ayuda mutua, donde se comparten experiencias.

Xisca Morell, presidenta de Afasib, enfatiza en el sentimiento de cuando hay un sufrimiento tan intenso como el duelo y se suma, además, la incomprensión vinculada a esta conducta, incluido el estigma asociado, que hace difícil poder compartirlo en comunidad. El programa busca la integración, no solo social, sino del mismo hecho del suicidio, de lo que ha ocurrido en la vida de la persona que lo ha padecido de una forma tan cercana y es, por tanto, superviviente. Judith Arnau, trabajadora social y coordinadora del programa, es ella misma una superviviente, al haber acompañado a una persona que finalmente murió por suicidio. Explica la sensación de soledad e incomprensión y todas las preguntas que surgen, como ¿he hecho todo lo que he podido? o ¿en qué me he podido equivocar?Este programa busca el retorno a la comunidad de las personas supervivientes, precisamente, por el apoyo que significa sentirse parte de esta, estar integrados. Al mismo tiempo, la ayuda va destinada a validar los sentimientos asociados por pérdida por suicidio, respetando el tiempo del duelo y de transición, hasta poder convivir con lo sucedido.

Las acciones y actividades del programa ya han empezado en otros sitios de Balears y se llevarán a cabo ahora también en Menorca de una forma estructurada. Cuentan aquí con el apoyo de la psicóloga Maria Àngels Ollers. El primer encuentro será este jueves, a partir de las 17,30 h, en la sede del Colegio de Enfermería (Coiba), que colabora con el programa; en el Camí de Ses Vinyes número 130 de Maó.

El programa tiene un presupuesto en Balears, para el ejercicio 2023-24, de 193.725 euros, con 109.345 provenientes de la Conselleria de Asuntos Sociales y a cargo del 0,7 por ciento del IRPF.

3 Salut Mental se creó en 2004 fruto de la alianza entre entidades sin ánimo de lucro y con un papel fundamental en la atención a personas que padecen algún tipo de trastorno relacionado con este ámbito. Durante 2017, puso en marcha Obertament Balears, un proyecto de lucha contra el estigma iniciado en Catalunya. Su objetivo es conseguir un cambio de comportamientos en la sociedad, trabajando con colectivos clave. Afasib, por su parte, se creó en 2018 para ofrecer el apoyo y acompañamiento a supervivientes, organizando actividades y fomentando también cambios en los estilos de divulgación.Los teléfonos de prevención del suicidio son el 024 y 061.