El uso de un billete falso de 50 euros con el que alguien estafó a una mercería de Ciutadella la pasada semana no es, afortunadamente, un delito extendido en la Isla. La Policía Nacional indica que no se denuncian casos como el más reciente en la Isla, lo que no quiere decir que no exista riesgo. «Hace un par de veranos sí hubo algunas denuncias, pero poco más», señala Benito Nogales, delegado de Participación Ciudadana en la Comisaría de Maó.

En todo caso, a nivel de prevención, la Policía Nacional de Maó sí ofrece charlas periódicas en los clubes de jubilados y a trabajadores de la ONCE sobre las pautas de seguridad que deben adoptar para evitar que les cuelen algún billete falso. La detección puede resultar complicada, según sea la falsificación. En España la mitad de los comercios comprueban la veracidad de los billetes utilizando el rotulador. Si es falso, deja una marca oscura, pero si es auténtico la marca será amarillenta y casi invisible. La propietaria de la mercería de Ciutadella se enteró de que el billete era falso cuando fue a hacer el ingreso de la recaudación en el cajero y este no le contabilizó el fraudulento advirtiendo a su dueña que tenía que acudir al banco, como así hizo. El protocolo señala que tras poner la denuncia, la Policía Nacional debe enviar los billetes falsos detectados a la Brigada Central del Banco de España, puesto que se trata de una especialidad delictiva canalizada por completo en esta brigada. Es allí donde analizan las numeraciones para comenzar la investigación. El apunte Los consejos Tacto

La textura de los billetes reales es firme y resistente, ya que se han fabricado con un proceso que les da un tacto inconfundible. Trasluz

Mire el billete al trasluz. Se hacen visibles la ventana con retrato, la marca de agua y el hilo de seguridad.Si no los ve es que el billete es falso. Vuelta

Gire el billete. La banda plateada muestra un retrato de Europa en una ventana transparente y el número verde esmeralda produce un reflejo metálico que se desplaza verticalmente. Números

Fíjese en los números verticales a la izquierda y la banda a la derecha, el número grande en la parte superior y la ilustración central, ya que todos los billetes están impresos en relieve para ayudar a las personas con discapacidad visual.