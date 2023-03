Las organizaciones de productores de Menorca han recibido con recelo el plan de modernización y tecnificación de las instalaciones ganaderas que anunció el pasado fin de semana Fernando Fernández, director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Govern, para el próximo año. Los objetivos que persigue el plan, según dio a conocer Fernández en el marco de la Fira del Camp de Alaior, son modernizar las instalaciones a través de la robotización, digitalización y transición energética hacia las energías renovables para asegurar la viabilidad de las explotaciones ganaderas. «No nos han preguntado qué necesitamos», asegura Margarida Llambias, secretaria general de Unió de Pagesos, que afirma que «la robotización no encaja con el modelo de ganadería extensiva que se practica en Menorca».

Las vacas pasan la mayor parte del tiempo al aire libre y pastan a sus anchas en grandes extensiones de terreno. «Esto es lo que hace que las reses estén sanas y sean de calidad, tengan las patas fuertes y una esperanza de vida alta, es lo que más destacan los jueces de ganado y los del sector de fuera de la Isla», explica Catalina Pons, presidenta de la Federación Agrícola y Ganadera de Menorca (Fagme), que sospecha que la incorporación de sistemas de automatización en el sector conllevaría la pérdida de las características del rebaño y campo menorquín.

El uso de los robots de ordeño, por ejemplo, está a la orden del día en las explotaciones ganaderas a nivel global y algunas fincas de la Isla ya se han sumado a esta tendencia porque proporciona multitud de información y permite ahorrar tanto tiempo como esfuerzo. Aun así, coinciden Llambias y Pons, «no es factible» teniendo en cuenta la cantidad de superficie agraria que está vinculada a la ganadería y que correría el riesgo de quedar abandonada. Aclara Catalina Pons que este tipo de robots encaja más con los sistemas ganaderos de estabulación y que, como realizan las labores de ordeño las 24 horas del día, los animales no podrían estar libremente en el campo.

Paneles solares

Tampoco ven en la instalación de paneles solares la solución para asegurar la rentabilidad de las explotaciones. Si bien reconoce Margarida Llambias (Unió de Pagesos) que «son atractivos y cada vez hay más interesados», no resuelven el abultado gasto que supone ordeñar. «Cuando se ordeña, a primera hora de la mañana o a última de la tarde, no hay sol y no podemos cambiar esas horas porque desequilibramos el horario de las vacas», avisa Catalina Pons (Fagme), que añade que la inversión para adquirir estas instalaciones es muy elevada y que las fincas ya tienen suficientes gastos. Sobre esto recuerda Luis Nadal de Olives, presidente de la Asociación de Empresarios de Explotaciones Agrarias de Menorca (Agrame), que el sector se compone de pequeñas o medianas explotaciones ganaderas que no pueden asumir más costes «mientras el panorama de futuro no sea rentable», no se reconozca la doble insularidad de la que se derivan los sobrecostes y no se concedan las ayudas que llevan años atascadas. «Primero hay que agilizar todos estos trámites», reclama.

Modernizar la maquinaria

Lo que sí ven con buenos ojos es todo lo que tenga que ver con la modernización y mejora de la maquinaria ya existente. Aunque Luis Nadal de Olives declara que «el nivel de calidad de las instalaciones de las explotaciones ganaderas es bueno», Margarida Llambias (Unió de Pagesos) reconoce que «sustituir las máquinas y los vehículos que son demasiado antiguos siempre es positivo». No obstante, advierte Catalina Pons (Fagme), las ayudas deben estar bien dotadas para que las fincas puedan asumir el coste de la inversión. «Nuestros gastos son continuos», subraya.