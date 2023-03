Cerca de ciento cincuenta personas se han unido en la Plataforma Alquiler Digno en Menorca (Padme) para organizarse y buscar soluciones a la dificultad creciente de encontrar en la Isla viviendas de alquiler a un precio asequible y en condiciones legales. Bajo el lema «No más alquileres abusivos», el grupo, que funciona a través de WhatsApp desde noviembre de 2022, prepara sus primeras acciones para esta primavera.

El rápido incremento de los precios de alquiler de los últimos años y las prácticas abusivas de algunos caseros, que muchos de los miembros de la plataforma han vivido personalmente, han motivado la creación de la plataforma que reúne personas con reconocida experiencia en dinamizar otros grupos de WhatsApp, de empleo y búsqueda de alquiler precisamente, y ahora quieren defender los derechos de los inquilinos y el derecho a una vivienda digna en Menorca.

Concentración insular

Por otro lado el próximo sábado 1 de abril la Asociación de Vecinos y Vecinas de Es Mercadal ha convocado una concentración bajo el lema «Por una vivienda digna Menorca», a las 19.30 horas en es Mercadal , a la que se sumará la Plataforma Alquiler Digno en Menorca.

Algunas de las situaciones que se dan en la Isla y que no cumplen con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) vigente son los alquileres de viviendas solo algunos meses del año, como por ejemplo de septiembre a junio, con el acuerdo de dejar la casa en verano para dedicarla a alquiler por semanas sin licencia de Alquiler Turístico. Aunque la duración mínima que marca la ley para un contrato de alquiler es actualmente de cinco años, se dan muchas situaciones donde los propietarios o arrendadores y los inquilinos o arrendatarios llegan a acuerdos orales, sin contrato, y sin cumplir unos mínimos para que las personas que viven de alquiler -solas, compartiendo piso o en familia- puedan vivir dignamente y con cierta estabilidad.

La búsqueda de una vivienda de alquiler se está convirtiendo en una pesadilla para muchos menorquines puesto que a los precios, que se han doblado o hasta triplicado, se añaden los tres meses que se requieren para entrar y los requisitos de los caseros que piden a veces desde un trabajo fijo a un empleo de funcionario, que no se tenga mascota o incluso que no se tengan niños o que no se fume.