El Ayuntamiento de Es Mercadal niega irresponsabilidad en el retraso del convenio que, anualmente, concede una subvención a la Cooperativa Arc de Sant Martí para pagar las nóminas de las educadoras de las escuelas infantiles de Sant Martí (Es Mercadal) y Es Fiets (Fornells). Varias trabajadoras llevan desde enero sin cobrar como consecuencia de esa demora y el miércoles no acudieron a las aulas como acto de protesta.

«Esperamos que la semana que viene quede todo resuelto», explica el alcalde del municipio, Xisco Ametller, que asegura que la Cooperativa no entregó la documentación necesaria para formalizar el acuerdo hasta finales de febrero y que pidió un aumento de presupuesto que estuvo en exposición pública hasta el 25 de marzo. Todos estos trámites administrativos, aclara Ametller, han hecho que se retrase la firma del convenio. «Cada año pasa lo mismo y todos lo sabemos», reconoce.

No es de los años que más se demora la formalización del acuerdo. Menciona el alcalde que, en 2021, el convenio se firmó en abril, mientras que en 2020 y en 2022, el trato se cerró en mayo. Insiste, además, en que la fiscalización es obligada antes de proceder al pago y que hasta que no se tienen todos los documentos, no se puede avanzar. «Desde el Ayuntamiento tenemos buena voluntad y destinamos el máximo presupuesto posible», afirma Xisco Ametller. Desde el Consistorio recuerdan que, con la modificación de crédito, este año destinan a la Cooperativa 225.000 euros más 7.200 euros a petición de la entidad.

La diferencia con otros años, declara Ametller, es que ya no hay las cuotas de P2 y la tesorería de la Cooperativa ha disminuido. «Es algo que debería haberse previsto para disponer de un cojín estos meses», continúa, al mismo tiempo que confiesa que «está claro que, de cara al futuro, lo conveniente sería un concurso de licitación del servicio para evitar la firma del convenio cada año y garantizar el pago mensual a las trabajadoras».