El nuevo partido regionalista balear tendrá presencia en Menorca, pero únicamente en Es Castell y Sant Lluís. La formación autodenominada «de centro integrador» no concurrirá a las elecciones al Consell insular, ni tampoco a los ayuntamientos de Ciutadella, Maó, ni ningún otro municipio.

Así lo confirmaba José Cantallops, el coordinador insular de la agrupación y, a su vez, candidato a la alcaldía de Es Castell, quien admitió que, «al ser un partido nuevo, es difícil formar listas en todos los pueblos». Por eso, han priorizado en la zona de llevant, y «poco a poco, intentaremos llegar al resto de municipios». De hecho, en Es Castell per Balears todavía no se ha presentado, algo que no quita que «tenemos prácticamente cerrada la lista y estamos acabando el programa».

Sí se ha presentado Sant Lluís per Balears, este lunes, en un acto al que asistió Cantallops, así como el candidato a la alcaldía, Jorge de Diego, quien dio a conocer las líneas generales de su proyecto, «de centro, integrador, independiente y plural, en el que puedan desarrollarse en libertad iniciativas particulares y colectivas». Eso es, con una idea de gobierno que se alejará de las políticas actuales donde «se gobierna para unos pocos», y con un programa que se sustenta sobre tres pilares, la fiscalidad, rebajando la carga impositiva a los vecinos; el comercio, que es el motor económico; y las urbanizaciones, las grandes olvidadas del gobierno progresista. Además, presentó la web del partido y expuso su proyecto «ambicioso» para Sa Tanca.