Quedan menos de dos meses para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, y seguramente habrás notado que en anteriores periodos electorales no eres ajeno a la avalancha de propaganda electoral que se recibe en los buzones o en los correos electrónicos. Muchas veces, estas comunicaciones políticas no solicitadas pueden ser molestas y, en algunos casos, incluso invasivas. Sin embargo, gracias a la nueva normativa de protección de datos personales, tienes derecho a oponerte a ello.

De acuerdo con la Agencia Española de Protección de Datos, puedes ejercer el derecho de oposición al tratamiento de tus datos personales de manera sencilla y gratuita. Para ello, puedes solicitar la exclusión del censo electoral, lo que te permitirá dejar de recibir envíos de propaganda electoral.

Es importante señalar que, en caso de ejercer este derecho de oposición, tus datos personales dejarán de ser tratados para el envío de propaganda electoral, ya sea por medios electrónicos o al domicilio postal. Sin embargo, esta exclusión no te exime de tu responsabilidad de votar en las elecciones.

Para solicitar la exclusión del censo electoral, existen dos opciones: por vía telemática o de forma presencial. Si decides hacerlo de forma telemática, puedes visitar la sede electrónica del INE en esta página web y seguir los pasos indicados para realizar la solicitud. Para ello, necesitarás un certificado digital o tener instalado el programa Cl@ve. En la plataforma, tendrás que acceder a la pestaña 'Aparición en copias para partidos políticos' y seleccionar 'excluído'.

Si prefieres hacerlo de forma presencial, debes presentar la solicitud en papel en el ayuntamiento correspondiente o en la delegación provincial del INE. En ambos casos, el trámite es gratuito.

Es importante que sepas que, aunque te hayas excluido del censo electoral para no recibir propaganda electoral, esto no significa que no puedas recibir información de partidos políticos en otros formatos, como por ejemplo, en redes sociales o medios de comunicación.