Los problemas de aparcamiento en el núcleo turístico del Arenal d’en Castell se agravan con el cierre del terreno sin asfaltar justo al lado del pinar, en la parte oriental de la playa. Durante décadas este espacio se ha usado de manera gratuita como aparcamiento. Los visitantes dejaban allí el coche, atravesaban el pinar y llegaban a las escaleras de madera que descienden hasta el arenal. Desde comienzos de año hacer esto ya no es posible debido a que los propietarios de la parcela, el grupo empresarial al que pertenece el Club Hotel Aguamarina, han decidido cerrarla de cara al público.

Aunque aún no se han dado a conocer las razones que han motivado esta decisión, desde el grupo empresarial recuerdan que se trata de una parcela urbana en un terreno de propiedad privada que, no obstante, ha estado abierto de cara al público durante muchos años y que se ha usado como aparcamiento sin estar acondicionado para ello. Hay que recordar que, al tratarse de una parcela urbana, se diferencia del resto porque cumple todos los requisitos para poder ser edificada. Según los datos descriptivos registrados en el Catastro, dispone de una superficie construida de 1.840 metros cuadrados y su uso principal es industrial o de almacén.

Preocupación en el entorno

Los restauradores y comerciantes del núcleo turístico del Arenal d’en Castell no tienen reparos en expresar su preocupación por las consecuencias que se puedan derivar del cierre de este terreno. Especialmente alarmados se muestran aquellos que desempeñan su actividad en la parte oriental, en la urbanización Punta Grossa, donde precisamente se encuentra el descampado que durante tantos años han usado como aparcamiento no solo bañistas, sino también clientes de restaurantes y supermercados.

Conocen bien los problemas para aparcar en la zona y temen que esto afecte a la llegada de visitantes. Tras haberse cercado esta parcela, ya solo quedan disponibles el aparcamiento gratuito en el Carrer de sa Marina (en la vía que da acceso al núcleo turístico, alejada de la playa, junto al Supermercat Coves Noves) y las áreas de estacionamiento en la Avenida de s’Arenal (justo enfrente de la playa, donde hay los miradores y el Poblado Marinero); además de otros espacios más reducidos y los polémicos terrenos que conforman «Arenal d’en Castell Oriental Casor I».

En el Ayuntamiento de Es Mercadal comparten esa preocupación. Afirma el alcalde del municipio, Xisco Ametller, que son conscientes de los problemas de aparcamiento en el núcleo turístico del Arenal d’en Castell. Explica que no había ningún acuerdo ni permiso de concesión referente a este descampado junto al pinar y entiende que la decisión de los propietarios de cerrarlo al público es una actuación legítima. Aun así, les insta a reabrirlo mientras no haya ningún plan definido o no se ejecute ningún tipo de obra. Resalta, en este sentido, que en el Consistorio no hay constancia de que los propietarios hayan solicitado licencias o permisos para construir.