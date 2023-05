Con la temporada turística ya en marcha, la saturación en los parkings de las playas vírgenes del sur de Ciutadella está a la orden del día. No es que los parkings estén llenos de coches, que también, sino que al no haber controladores que regulen los estacionamientos reina la ley de la selva y cada conductor aparca donde le parece, independientemente que haya o no sitio.

Los informadores que regulan los aparcamientos y cierran los parkings en caso de que estén llenos no empiezan hasta el próximo sábado. El operativo y los carteles luminosos con sus indicaciones se pondrán en marcha en el mismo periodo que el año pasado, el 20 de mayo, una fecha que hace unos años parecía la indicada para empezar a controlar el ajetreo de los parkings, pero que debido al avance de la temporada (que este 2023 ha comenzado en abril) se está viendo a todas luces tardía. Camino de Cala en Turqueta. | Damià Portella Los mayores problemas se registran en el aparcamiento de Cala en Turqueta, debido a sus dimensiones, ya que solo caben (en teoría) 120 coches. En ese parking, como se observa en un vídeo captado este mismo lunes por un lector, se aprecian decenas de vehículos mal aparcados, tanto en el acceso al aparcamiento como en el propio camino que lleva al parking, obligando a los conductores a hacer todo tipo de maniobras para entrar y salir del mismo. Un vehículo estacionado en el camino de Cala en Turqueta, incluso antes de acceder al camino que lleva al aparcamiento. | Damià Portella Noticias relacionadas El bus de Ciutadella a Macarella se retrasa esta temporada hasta el 1 de junio El aparcamiento público de Macarella también padece la saturación, y sus 160 plazas se han visto también superadas en varias ocasiones por los coches y se han podio ver vehículos aparcados en el camino que lleva al parking. Coches aparcados en el camino de Macarella. En el caso de Macarella, como se recordará, en verano solo se puede acceder en autobús, pero este año se ha decidido retrasar su puesta en marcha al 1 de junio. No obstante, entre el 20 de mayo y hasta finales de mes el aparcamiento será regulado, igual que el de Cala en Turqueta, por los controladores. Imagen captada hace unos días del parking de Son Saura. En Son Saura, el otro aparcamiento que no dispone todavía de informadores, también registra ya una gran afluencia de vehículos, aunque al tener una mayor capacidad (unas 200 plazas) y no ser un destino tan codiciado como Macarella y Cala en Turqueta no se han registrado tantos problemas.