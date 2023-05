La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) sufre un colapso cada vez mayor, no hay citas disponibles para turismos hasta agosto y la amenaza de huelga a partir del día 23 continúa. Ante esta situación muchos conductores circulan con el resguardo de su petición telemática de cita pero con la ITV caducada, algo que incumple la normativa de seguridad vial y que puede derivar en sanción y multa, aunque no existe un proceder policial homogéneo sobre si este hecho es denunciable o no, en las circunstancias actuales. Es decir, ser o no multado dependerá del policía local que verifique la documentación y del municipio de Menorca en el que eso suceda.

La Guardia Civil de Tráfico por su parte mantiene el criterio de no denunciar al conductor si comprueba que tiene una cita solicitada con suficiente antelación y no ha podido pasar la ITV por causas que no son atribuibles al ciudadano. Las policías locales de Ciutadella, Ferreries, Es Castell y Alaior afirman que sus agentes siguen ese mismo protocolo y que son menos severos a la hora de multar debido a que conocen el atasco que hay en las dos estaciones de ITV de la Isla. No sucede igual en Maó, Es Mercadal y Es Migjorn Gran, donde sus policías locales aplican la ley y denuncian a los conductores con la ITV caducada aunque certifiquen que han pedido hora y ha sido imposible conseguirla a tiempo. En Sant Lluís, según informa el Ayuntamiento, puedes circular y estás cubierto hasta el día de la revisión, siempre que el retraso sea por motivos de acumulación de trabajo de la ITV y no por descuido del conductor. Noticias relacionadas La plantilla de la ITV irá a la huelga por las «nefastas condiciones laborales» y el colapso del servicio El Consell se da un margen hasta el verano para desatascar la ITV Más noticias relacionadas (9) De este modo, se crean diferentes situaciones según la carretera por la que se circule y las distintas competencias sobre la red viaria: si le piden la documentación en carretera interurbanas la Guardia Civil de Tráfico puede eximirle de la denuncia por la ITV pendiente si verifica que la cita fue solicitada en tiempo y forma y que el retraso no es achacable a su mala fe o descuido como conductor; pero si circula por vías urbanas, competencia de las policías locales, la cosa cambia. En Maó, Es Mercadal y Es Migjorn será denunciado y después deberá presentar la correspondiente alegación ante la Jefatura de Tráfico si está en desacuerdo. El retraso en la inspección de vehículos no es un problema policial pero tampoco es achacable a los conductores quienes, en última instancia, sufren las consecuencias de unas deficiencias en el servicio que se arrastran estos últimos años y que empeorarán si los trabajadores cumplen su amenaza de ir a la huelga indefinida. La cobertura del seguro Tampoco hay unanimidad en cuanto a si las pólizas de seguros responden en el caso de tener un siniestro conduciendo con la ITV caducada debido al retraso en las citas. Algunos agentes de seguros consultados, de distintas compañías, admiten que aún no han tenido ningún caso similar y que no hay una postura definida o un protocolo. También señalan que Menorca no es el único lugar en el que se está produciendo este embudo en la Inspección Técnica y por tanto este es un problema que las empresas deben analizar de manera global. La presidenta de la Asociación de Mediadores de Seguros de Menorca de PIME, Margarita Pons, considera que la responsabilidad civil a terceros «tendríamos que cubrirla, legalmente hay que atender el siniestro, cuando aceptas un riesgo hay que dar la cobertura», pero otra cosa es que la empresa, a posteriori, decida repercutir costes sobre el conductor si se demuestra que la ITV ha podido estar detrás de las causas del accidente y que el coche no la había superado. No hay días ni horas disponibles hasta dentro de tres meses, en agosto Los talleres y los particulares se ven afectados por el retraso en las citas para pasar la ITV tanto en Maó como en Ciutadella. Para los turismos la web de Certio no muestra citas disponibles hasta agosto. Igual sucede con la espera para la ITV de furgonetas, y para las motocicletas los primeros huecos, en días sueltos, se dan en julio. Hay conductores que buscan hora con dos meses de antelación y la primera que obtienen es pasado un mes de la fecha de caducidad de su tarjeta. Las claves La situación en Es Castell, Sant Lluís, Ciutadella y Ferreries Sus policías locales afirman que se muestran comprensivos si el conductor demuestra que tenía cita solicitada antes de que le caducara la ITV. La cuestión es demostrar que no ha sido por dejadez sino por causa ajena. La falta de cita no exime de cumplir la normativa Este es el argumento que esgrimen en los municipios que están tramitando denuncias a los conductores que no tienen la ITV al día debido al retraso del servicio. Alegan que para circular la documentación debe estar en regla. Son 24 empleados llamados a parar en los dos centros La plantilla de Certio está formada por 24 trabajadores, 11 en Ciutadella y 13 en Maó, llamados a parar el día 23. En Ciutadella hay 6 inspectores y un supervisor y en Maó, 6 inspectores y dos jefes de equipo. Hay 7 empleados de oficina y dos ingenieros en total.