La aprobación definitiva del nuevo Plan Territorial Insular se hará efectiva, salvo sorpresa, este próximo martes y el Ayuntamiento de Alaior lamenta que el Consell no haya atendido su reclamación de respetar la previsión de expansión del polígono industrial que recoge su nuevo Plan General de Ordenación Urbana, aprobado de forma inicial. El recorte en el terreno hábil para este uso en una tercera fase de crecimiento es cifrado por el Consistorio en un 75 por ciento.

El concejal de Urbanismo, Cristóbal Marqués, explica que, tras haber realizado una importante inversión en materializar la segunda fase del polígono industrial, ahora el PTI supone que «la continuación natural, englobando toda la zona de Coinga, con nuevas calles y parcelas». El recorte se produce, afirma, «sin motivo ni justificación».

Esta situación se daba ya cuando el PTI se aprobó de forma inicial, aunque en cierto modo se atribuyó a un error subsanable y se presentaron, desde el Consistorio, las correspondientes alegaciones para que se corrigiera. Estas alegaciones no han obtenido todavía respuesta. Pero finalmente no ha sido así, «los peores augurios se han hecho realizado», afirman desde el Consistorio, que además apuntan que esta zona de expansión industrial también aparecía, de forma muy parecida, en el PGOU que aprobó el PSOE en 2009. Se interpreta como un recorte «al crecimiento económico de Alaior». Afirma Marqués que solo han visto un documento del PTI por lo que no descartan que pueda haber nuevas «sorpresas negativas».