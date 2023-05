Los trabajadores de la Inspección Técnica de Vehículos de las estaciones de Maó y Ciutadella inician este martes la anunciada huelga indefinida tras haber fracasado el último intento de alcanzar un acuerdo con su empresa, Tuv Rehinland Certio. Ningún representante de la actual concesionaria del servicio que oferta el Consell acudió este lunes al acto de conciliación previsto en el Tribunal de Mediación y Arbitraje de Balears, en Maó.

La institución insular ha trasladado a empresa y trabajadores los servicios mínimos a cumplir aunque ha dejado que sea la propia Certio quien decida los horarios, los turnos y los trabajadores asignados para cada uno de ellos. De los 22 empleados con que cuenta entre las dos estaciones de Maó y Ciutadella, 18 van a secundar el paro, informó uno de sus representantes. En cada turno deberán trabajar, al menos, un inspector, un jefe de equipo y un administrativo. En la estación de Maó ninguna de las cuatro administrativas secundan el paro.

Como quiera que en la de Maó hay dos turnos diarios, de 7 a 18 horas y de 10 a 18, a efectos prácticos trabajarán un 50 por ciento de los empleados habituales. En Ciutadella solo hay un turno partido de 7.30 a 13.30 y de 15 a 18 horas. Los trabajadores cumplirán los servicios mínimos decretados por Consell y empresa aunque se plantean denunciarlos al considerarlos excesivos.

Durante el tiempo que dure la huelga deberán ser atendidos los vehículos prioritarios (ambulancias, bomberos, policía, sanitarios y de transporte de mercancías, obras, servicios y construcciones). También aquellos vehículos a los que les haya caducado la ITV o les caduque durante la huelga y los que precisen una inspección para comprobar la corrección de los defectos advertidos en una primera revisión.

Certio deberá mantener abiertas las dos estaciones en sus horarios habituales y también el sistema de cita previa con la previsión de la huelga de trabajadores para informar de las horas disponibles con esta reducción de efectivos. De las 160 revisiones diarias pasarán a realizarse unas 50, calculan los empleados.

A aquellas personas que tengan la cita ya concedida y no puedan pasar la revisión debido a la huelga se les asignará una nueva hora. El paro va a agravar el colapso que sufre este servicio esencial en Menorca, con demoras de hasta tres meses.

La consellera de Movilidad, Montse Morlà, lamentó la actitud indolente de Certio ante el conflicto con sus trabajadores que reclaman el cumplimiento de sus compromisos, al no haber acudido al acto de conciliación. La ausencia de la empresa en el Tamib, sin embargo, no sorprendió por completo a los trabajadores. Ya el pasado miércoles, en una reunión entre las dos partes, insinuó que si no había un acuerdo antes de la convocatoria no podría asistir al acto de conciliación como así sucedió.

Los empleados de Certio exigen una adecuación de sus salarios. Señalan que la empresa incumple reiteradamente sus compromisos que asume, en alusión al último acuerdo laboral en 2021 con implicación del propio Consell. Pasan por cubrir las plazas vacantes, mejorar salarios y reducir la sobrecarga de trabajo