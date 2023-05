Era inevitable que el debate de aprobación definitiva del Plan Territorial Insular a cinco días de la cita con las urnas se convirtiera en el altavoz de intervenciones con un claro tinte electoral. Solo así se explica que el político más mencionado en los discursos fuera José María Aznar, que dejó de ser presidente del Gobierno en 2004, pero al que los portavoces de la izquierda siguen culpando del actual precio de la vivienda en Menorca.

La portavoz de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha acusado al PP de proponer recetas fallidas para abaratar el precio de las casas. Ha recordado lo sucedido durante la burbuja inmobiliaria de los años 2000, cuando el aumento sin precedentes de la oferta de vivienda no hizo bajar los precios sino todo lo contrario. También ha lanzado pullas a la política urbanística del PP menorquín, con decisiones como el parque acuático de Biniancolla o la gasolinera de Es Castell que pueden acabar en indemnizaciones en los tribunales.

En cuanto al nuevo PTI, Gómez, ha subrayado la plena legitimidad para aprobarlo antes de las elecciones y recuerda la complejidad de un proceso que se ve afectado por el «maremagnum» de normativas implicadas. Sí considera, no obstante, que falta por abordar más en profundidad el problema del agua. En cuanto a la oposición, la portavoz de Unidas Podemos lamenta que no haya sido posible el acuerdo, a pesar de estar convencida de su apoyo a medidas concretas incluidas en el Plan Territorial. Ha puesto como ejemplo de consenso la aprobación unánime del Plan de Acción de la Agenda Urbana que impulsó su departamento.

Juaneda: «Menorca no es un parque temático»

Desde Més per Menorca, el portavoz Josep Juaneda ha mostrado igualmente un claro tono electoral en su intervención. De hecho ha sido el primero en mencionar al expresidente Aznar como culpable de un «desarrollismo» frente al que se alzó en el año 2003 un Plan Territorial Insular que califica de «providencial». Ya entonces esta norma fue aprobada sobre la bandera, justo antes de las elecciones, sin que ello le restara legitimidad. A este respecto, el conseller ecosoberanista ha afirmado que la Norma Territorial aprobada por el PP en el año 2014 mantenía en un 99 por ciento las disposiciones del PTI.

«Menorca no es un parque temático ni los llocs las paradas de una feria», ha explicado Josep Juaneda, que ha atribuido a Més per Menorca el mérito de haber evitado que todas las construcciones de un ‘lloc’ puedan destinarse a la actividad turística o que las urbanizaciones maduras puedan extenderse más allá de sus límites actuales para albergar equipamientos privados. «La derecha nos trae recetas del pasado», ha lamentado, «todavía hoy proponen que se permita el alquiler turístico en los núcleos urbanos o crecer en altura, tratan la vivienda como un negocio y no como un derecho».

El PP recuerda a la izquierda la 'ley Sampol'

Desde el PP, el conseller Adolfo Vilafranca se ha encargado de recordar la indemnización urbanística que el Consell tuvo que afrontar por el ‘caso Cesgarden’ a raíz del Plan Territorial y ha culpado a una ley autonómica, la que impulsó el exconseller de Turismo Biel Barceló con el apoyo de toda la izquierda, del crecimiento sin control de la oferta de alquiler turístico en Menorca, lo que a su juicio ha sido la causa real del encarecimiento de la vivienda para los residentes.

Arropado por varios políticos del PP entre el público, a los que la presidenta ha tenido que pedir silencio en más de una ocasión, el portavoz popular también ha criticado la falta de voluntad del equipo de gobierno para llegar a acuerdos. «Con el conseller Miquel Company el talante era otro», ha dicho en alusión al anterior responsable del área de Territorio. Para Vilafranca, los socialistas han cedido a las presiones de sus socios minoritarios de gobierno y las que llegan desde fuera de la institución, en una alusión velada a los grupos ecologistas. «Después de siete años ya no venía de un mes para aprobar este PTI», ha concluido.

Ciudadanos echa en falta un mayor consenso

El conseller de Ciudadanos, Eugenio Ayuso, que se ha abstenido ante la aprobación del nuevo PTI, ha lamentado la politización del debate a las puertas de las elecciones cuando se trata de una norma que debería aspirar al mayor consenso posible. «Reconozco los esfuerzos del equipo redactor durante siete años de trabajo, pero llegamos tarde en materias tan importantes como la gestión del augua, energía o los residuos, donde Menorca tiene mucho por mejorar», ha expresado el portavoz naranja.