Xuroa.com, la plataforma digital que permite comprar por internet en los diferentes comercios de Menorca, no acaba de ‘cuajar’ pese a los esfuerzos para impulsar la exportación desde que fue creada y lanzada oficialmente en abril de 2020, durante el confinamiento, por la Asociación Empresarial de Comerciantes de Menorca (Ascome). «Funciona mucho menos de lo esperado», reconoció ayer el presidente de la entidad, Vicente Cajuso, que recordó que «cada día es más complicado competir en internet, porque si no pagas no te ven». De momento, «ahí estamos, mantenemos la plataforma, soy optimista y creo que un día u otro arrancará y estaremos contentos de ser pioneros».