La segunda manifestación para protestar por las dificultades de acceso y los elevados precios de la vivienda en Menorca reunió este sábado a un centenar de personas que recorrieron el centro de Maó con pancartas y eslóganes contra los grandes tenedores, la especulación y el negocio inmobiliario, que han convertido «Menorca en una isla solo para ricos».

Después del particular Via Crucis celebrado en abril, esta nueva marcha, organizada por el colectivo Menorca per l’Habitatge Digne, salió de la plaza del Carme a las 10.30 horas y recorrió S’Arravaleta, Carrer Nou, plazas Constitució y Conquista para regresar a la plaza del Carme y allí celebrar un acto de protesta con una cacerolada y actuaciones.

La marcha se paró frente a la sede de un grupo inmobiliario en Maó. | Santiago Torrado

La marcha se convocó para visibilizar el problema que tiene Menorca con la vivienda, el aumento desorbitado de los precios del alquiler, la dificultad para encontrar vivienda así como la «nula actuación de los políticos para solventar el problema», señaló el colectivo en un comunicado.

Voces de este colectivo exponen que se está viviendo una burbuja inmobiliaria «idéntica» a la que condujo a la crisis económica de 2008; se quejan de la falta de vivienda social y exponen que la elevada edad de emancipación de los jóvenes en España está relacionada directamente con la falta de vivienda protegida, en comparación con la existente en otros países europeos. También critican soluciones como la colaboración público-privada que propone el PP y la propuesta de los populares de aprobar una norma que permita el desalojo de okupas en 24 horas.