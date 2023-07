Laura Tomàs és l'estudiant de Menorca que ha obtingut la millor nota a la selectivitat d'enguany. De Ciutadella, ha estudiat a l’IES Josep Maria Quadrado, on ha cursat el Batxillerat de Ciències, amb una nota mitjana de 9,84.

Què li agradaria estudiar, i, després, treballar?

—M’agradaria molt estudiar la carrera d’enginyeria biomèdica. Concretament, m’encantaria dedicar-me a la investigació pràctica, tal vegada en un laboratori.

Ha estat un repte obtenir la millor nota de Selectivitat a Menorca aquest curs?

—Sí, però tot ha estat gràcies a començar a fer feina des del primer dia. Així i tot, no és tan dur com ho fan veure; tot i que et poses nerviós en el primer examen, però t’hi acabes acostumant. No obstant, la sort juga un paper fonamental.

A quina universitat ha pensat anar?

—Ara mateix tenc dues opcions: la Universitat Carlos III o bé l’Autònoma de Madrid.

Quina va ser la seva reacció quan va conèixer la qualificació?

—En primera instància em vaig espantar, perquè pensava que no podria entrar a la universitat per falta de nota, però després vaig veure que era falsa alarma.

S’esperava arribar a treure un 13,244?

—Sí. Havia estudiat molt, m’havia esforçat i m’ho esperava, tot i que anava pel 13,5.

Hi ha alguna matèria que li ha resultat més difícil i com les va enfrontar?

—Les assignatures que em van millor són les matèries pràctiques, com la Biologia i la Física. Però les que em resulten més desafiants són les de memoritzar. Així i tot s’acaben assolint amb moltes hores d’estudi i esforç.

Quin pla d’estudis ha seguit?

—Hi ha gent que dedica cada dia a repassar una assignatura en concret, a jo m’agrada més una hora cada dia de cada assignatura. Es tracta d’organitzar-se.

Quin consell li donaria a algú que s’està preparant per fer la Selectivitat?

—Descansar molt, anar amb els amics a la biblioteca, fer esport i dormir bé. I treballar, naturalment.

Considera que tot aquest esforç ha valgut la pena?

—Sí. Segon de batxiller és dur i exigent, però comprovar que tot ha anat bé és molt gratificant.

Considera just que l’EBAU sigui diferent a cada comunitat?

—No, perquè consider que l’educació és i ha de ser un tema centralitzat i igual per a tothom.

Com s’ha mantingut motivada durant el temps d’estudi?

—Jo trob que el més difícil de la Selectivitat és, precisament, estar ben motivat per continuar estudiant. Personalment, m’ha ajudat molt posar-me objectius, que m’han donat motius per no deixar de fer molta feina.

A què creu que és degut que els quatre darrers alumnes amb millor nota de Selectivitat a Menorca hagin estat al·lotes i totes de l’Institut Josep Maria Quadrado?

—No ho sé. Però jo, almanco, he observat que hi ha un major nombre d’al·lotes al batxillerat i també he vist que han estat elles les que han tingut una major implicació i motivació.

Quin ha estat el factor més rellevant que ha ajudat a treure la seva bona nota?

—Crec que aquest factor més important ha estat la sort, junt amb haver treballat des del primer dia. Tenc molts companys que han estudiat i s’han esforçat més o igual que jo i no han arribat a treure la mateixa nota.

Durant tot aquest procés, hi ha hagut alguna qüestió més difícil a resoldre?

—El tema més difícil de superar ha estat estudiar les assignatures de literatura i història. Com he dit abans, el que em va millor és la pràctica, i memoritzar és allò que em costa molt més.