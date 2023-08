El argumento prioritario de los que han aprobado la oposición es que, al no tener la prioridad ante los interinos estabilizados, se ven obligados a desplazarse a la Isla donde tengan plaza. Sin embargo, los hasta ahora interinos sostienen que también muchos de ellos estarán en la misma situación al serles adjudicada su plaza provisional en otra Isla. «Pero no hemos protestado porque sabíamos las consecuencias de este proceso». Añaden que muchos no han tenido contrato en verano tras haber estado separados de sus familias y sufrido la incertidumbre anual de saber si tendrán o no trabajo.