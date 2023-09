El portavoz del Grupo Popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, avanzó el pasado lunes que su formación estaba a favor de la Proposición No de Ley (PNL) de Més per Menorca instando al Govern a destinar 5 millones de euros de los Presupuestos de 2024 a la Ley de Reserva de Biosfera. Pero al día siguiente los ‘populares’ votaron en contra, y junto con los diputados de Vox, rechazaron la propuesta.

El cambio de postura se fraguó tras las negociaciones entre PP y Vox. De hecho el diputado menorquín de Vox, Francisco Cardona, se congratuló este jueves de «haber podido tumbar junto con el PP» la PNL de Més. «No tiene sentido aumentar partidas presupuestarias cuando PP y Vox estamos estudiando qué artículos vamos a derogar o cuáles vamos a modificar de la ley», declaró. «Lo primero», añadió, «es estudiar conjuntamente qué artículos se derogan o cuáles se reforman y después se podrá hablar de cuál es su financiación».

Los cambios en la ley que salió del Consell y que se aprobó en febrero están por determinar, «no hay que hacerlo de forma precipitada», asegura Cardona, pero el parlamentario recuerda que la modificación legislativa forma parte del acuerdo programático entre PP y Vox, por el cual se facilitó la investidura como presidenta de Marga Prohens. El punto 18 del acuerdo señala que «se derogarán las moratorias y los apartados lesivos, por su carácter intervencionista y prohibicionista, de la Ley de Reserva» y de otras normativas del anterior Ejecutivo.

En su intervención parlamentaria, Cardona apuntó que no permitirán «que se gaste ni un euro más en estos disparates pseudoecologistas» y afirmó que «Menorca necesita más dinero pero para finalizar las obras de la carretera general, para contratar más sanitarios o para pagar un plus de insularidad a los trabajadores públicos». «Lo único que no necesita», añadió, «es atornillar a los menorquines con más prohibiciones, limitaciones y restricciones».