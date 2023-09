Se cumplen, hoy, diez años de la actual etapa del diario «MENORCA», tras el acuerdo empresarial que, en agosto de 2013, suscribieron las empresas editoras del rotativo insular y «Ultima Hora Menorca». Una decisión que ha dado continuidad a la trayectoria iniciada en 1941 por «Es Diari», que se ha configurado como referente único de la prensa escrita en la Isla.

Diez años después se ha consolidado un modelo periodístico inspirado en la calidad y en la información de proximidad con una doble ventana abierta al mundo: la edición en papel y el digital menorca.info. Dos espacios para el encuentro, el diálogo y la participación con los suscriptores y lectores interesados en conocer y comentar la actualidad local de Menorca.

Los cambios profundos que irrumpen, modifican y transforman el rol de los periódicos tradicionales impulsan su transformación, lo que nos conduce a innovar, tanto en el papel como el digital. Ya estamos aplicando otros formatos en un escenario más exigente por el impacto de la digitalización, las redes sociales y la inteligencia artificial.

Retos a los que damos respuesta desde la innovación para mantener la tensión informativa y aportar contenidos periodísticos propios, redactados desde el conocimiento del entorno de la única isla de Balears declarada Reserva de Biosfera y Patrimonio Mundial de la Humanidad por el legado de la cultura talayótica.

Y dando voz a quienes son protagonistas de cada noticia. 24 horas de servicio a Menorca para recoger, valorar y difundir la diversidad de su realidad social, política y económica cada vez más poliédrica. Al ser el ‘diario de Menorca’ en el sentido más amplio de este concepto, nos esforzamos para ser el diario de todos los menorquines, ‘es Diari de tots’, tal como nos presentamos el 22 de septiembre de 2013.

El «MENORCA», la cabecera con más largo recorrido y número de ediciones publicadas en la historia de la prensa insular, se encamina a su 83 aniversario. Desde aquel lejano febrero de 1941 a septiembre de 2023, desempeñamos, en este XXI lleno de contrastes, el ejercicio de la profesión periodística desde una triple responsabilidad: social, empresarial y de la comunicación.

En la sociedad editora de «Es Diari» trabaja una plantilla formada por setenta profesionales que cubren y gestionan íntegramente, aquí en Menorca, todos los procesos de producción, edición, impresión y distribución de los dos diarios que producimos: el rotativo en papel y el digital menorca.info, así como las revistas y otras publicaciones.

La iniciativa periodística emprendida por Fernando Jansá Guardiola en 1941 tuvo continuidad en 1955 con el presbítero Jaume Cots de Riera, que contó con la colaboración necesaria de Mateu Seguí Mercadal, Guillermo de Olives Pons y Francisco Hernández Escrivá, socios fundadores de Editorial Menorca.

En septiembre de 2013 el pacto societario con la empresa editora de «Ultima Hora Menorca», que había contado con edición propia en la Isla desde enero de 2000 e integró recursos, activos y modelos periodísticos distintos, significó la refundación del «MENORCA». Una decisión muy acertada que ha garantizado su continuidad durante estos diez años.

Quiero recordar el mensaje que pronunció Iñaki Gabilondo el 8 de mayo de 2014 en Ciutadella: «el diario «MENORCA» es un elemento vertebrador que desempeña un papel muy importante en nuestra sociedad, que puede gustar más o menos, pero que es el encargado de cohesionar a la familia menorquina».

Enorme la responsabilidad que nos adjudica el maestro de periodistas al encargarnos, nada menos, la función de cohesionar a los menorquines cuando hay abiertos tantos debates e interrogantes sobre el modelo territorial, turístico y económico que deseamos para esta Isla.

Nuestro objetivo consiste en ser ‘es Diari de tots es menorquins’. De ahí el esfuerzo de la empresa editora y de todos los que formamos parte de ella para garantizar la pluralidad, el rigor y la veracidad de los contenidos, con un trabajo que se resume en publicar noticias veraces y opiniones independientes. Abiertos siempre a la crítica y a enmendar los errores que podamos cometer en nuestra actividad diaria.

Suelo preguntar cómo sería Menorca sin «Es Diari». Y no obtengo respuestas ciertas, porque no se plantea ni se acepta tal posibilidad. No se entiende esta Isla sin su medio de comunicación de referencia; el diario que durante los últimos 82 años ha escrito la historia, los hechos y las personas que han protagonizado el gran cambio de Menorca hacia su imparable transformación.

El presente y el futuro del «MENORCA» depende de los menorquines. Seguir contando con el apoyo, la confianza y los recursos que aportan los lectores, suscriptores, instituciones, empresas y entidades menorquinas constituye la mejor garantía, imprescindible, para que, a primera hora de cada día, se distribuya el nuevo ejemplar en toda la Isla.

En este décimo aniversario, nuestro sincero agradecimiento a todos los que, con su colaboración y lealtad, hacen posible que prosigamos aquel camino emprendido en febrero de 1941.