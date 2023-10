El veranillo de San Miguel sigue instalado en Menorca. Este domingo se volvieron a registrar altas temperaturas y muchos menorquines aprovecharon para ir a la playa. Las máximas alcanzaron los 28 grados, aunque las noches ya no son tan cálidas, con mínimas que bajaron hasta los 15 grados.

Los próximos días las temperaturas seguirán siendo altas, con un tiempo muy similar al de estos días, con temperaturas de entre 15 y 27 grados. Asimismo, el cambio de tiempo anunciado para este Puente del Pilar parece que se retrasa, al menos en Menorca. Una borrasca se adentra en la Península, con precipitaciones y bajada de temperaturas a partir del jueves en Galicia, Cantabria y en la zona del noroeste del país. No obstante, en Menorca va a llegar más tarde, y se espera un puente del Pilar, al menos al principio, con un tiempo propio de finales del verano.

El jueves, festividad de la Hispanidad, se prevé que los termómetros no bajen de los 26 grados e irán en aumento el viernes y el sábado, cuando las máximas pueden llegar a los 29 grados. No hay posibilidades de lluvia. Ahora bien, la situación parece que cambia el domingo 15 de octubre, cuando las posibilidades de precipitaciones en Menorca se sitúan en el 60 por ciento. Pese a ello, el descenso térmico no se espera que llegue a la Isla hasta bien entrada la semana próxima.