'La llengua no es toca'. Aquest és el cartell que han mostrat professors de l'institut Biel Martí de Ferreries aquest dimecres a l'exterior del centre, com a acte simbòlic per a demanar que no es polititzi la llengua catalana a l'educació i per mostrar el rebuig al pla de lliure elecció de llengua que vol portar endavant el Govern.

De fet, l'institut de Ferreries és el primer de Menorca que participa en aquesta iniciativa, a favor de l'escola en català i que sigui la llengua vehicular. A Mallorca ja són més de 60 els centres que hi participen, gairebé tots, centres de secundària. El claustre de l'institut Biel Martí s'ha fotografiat amb el cartell i aguantant la senyera. El pla del Govern, amb el suport de Vox, s'implantarà a partir del curs que ve, en el que els pares podran triar la llengua de primer ensenyament de les assignatures troncals fins a segon de Primària, però allà on els centres vulguin participar-hi. El Govern del PP diu que no es farà una segregació dels alumnes, mentre que Vox pretén perquè els centres tinguin dues línies separades, una en català i l'altra en castellà.