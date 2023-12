El pleno de Maó del pasado jueves descartó una moción presentada por el concejal no adscrito, Xisco Cardona, para instar al Govern balear a conceder la autorización al colegio La Salle Maó para impartir el ciclo de Bachillerato. La propuesta contó con el apoyo del Partido Popular y los votos en contra de PSOE y Ara Maó. Desde el PSOE, Beatriz Gallardo recordó que los conciertos educativos son una competencia autonómica y aseguró que en Maó ya hay suficientes plazas públicas y no es necesario aumentar la oferta. «Supondría un uso ineficiente de los recursos públicos», remarcó. Desde Ara Maó también alegaron que los datos de matriculación en esta etapa en Maó no eran suficientes para ofertar nuevas plazas. En cambio, desde el PP defendieron la propuesta como una manera de reducir las ratios en otros institutos. Concluyó el debate Cardona, lamentando el uso por parte de la izquierda de argumentos económicos, cuando lo que se debatía era un «derecho constitucional».