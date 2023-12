La consellera de Vox, Maite de Medrano, ha advertido al presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, que votará en contra de los presupuestos del Consell, en el pleno de este jueves, si no vuelve al equipo de gobierno y recupera la Conselleria de Vivienda. De Medrano fue cesada por el presidente el 14 de noviembre cuando la representante de Vox se opuso a que el nuevo director insular de su departamento, tras el cese de Ricardo Gali, fuera del PP y no de Vox, una muestra evidente de la desconfianza del presidente con ella.

Si Maite de Medrano no consigue su objetivo de volver al gobierno, recuperando el pacto entre el PP y Vox, y vota en contra, los presupuestos no podrán aprobarse, ya que el PP no tiene la mayoría suficiente. La oposición del PSOE y Més per Menorca ya advirtió en el último pleno que no ha habido una negociación con el PP para intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Sin embargo, en el pleno ordinario del Consell del pasado lunes, a diferencia del anterior, Maite de Medrano apoyó la mayoría de propuestas del equipo de gobierno, lo que podría significar una actitudd de acercamiento para dar fuerza a su propuesta de recuperar el pacto entre los dos partidos.

La sombra de la dirección nacional de Vox