Un diumenge autènticament primaveral feia preveure -com així va passar- una massiva afluència de persones en la segona i darrera jornada de la Fira del Camp de Menorca, que el passat cap de setmana s’ha celebrat a Alaior. Milers de persones han volgut gaudir de la fira agrícola i ramadera per excel·lència, en què el sector primari de l’Illa ha mostrat les seves fortaleses en una conjuntura econòmica que no li és favorable.

La nau municipal del polígon industrial de la Trotxa s’ha convertit en el centre neuràlgic de la fira, amb la celebració del XXVI Concurs Morfològic de Bestiar Boví Frisó de Menorca que ahir va acollir el concurs de futures promeses, la desfilada d’honor i l’acte de lliurament dels guardons establerts per l’entitat organitzadora, l’Asociación Frisona Balear, després de les valoracions fetes pel jutge nacional de Conafe, l’asturià Julián Rodríguez Pérez. Van lliurar els premis el president del Consell insular, Adolfo Vilafranca; el conseller balear d’Agricultura, Joan Simonet; la consellera d’Economia, M. Antònia Taltavull;el president de l’Asociación Frisona Balear, Jaume Moll; els batles d’Alaior i es Castell, José Luis Benejam i Lluís Camps, respectivament; la batlessa de Ciutadella, Juana Mari Pons; i regidors d’Alaior i altres pobles.

Per altra banda, un centenar d’estands van estar instal·lats a la zona industrial, amb una àmplia oferta gastronòmica de producte local i altres productes lligats amb l’activitat agrícola i ramadera. Ahir al matí, també es va celebrar un espectacle eqüestre a càrrec de Quadres Can Siquiat, Centre Eqüestre Equimar i la col·laboració de Sandra Linares i Tot Ball Alaior, que va reunir a un bon nombre de persones, a més de la demostració de ball popular a càrrec del Grup Folklòric Tramuntana.

Un moment de l'espectacle eqüestre aquest diumenge matí | Katerina Pu

Guanyador

Tóbal Capó Fedelich, que prest farà sis anys que és el pagès del lloc de Binigafull, a Ciutadella, estava molt content d’haver aconseguit el premi a la Vaca Gran Campiona del Concurs Morfològic de Bestiar Boví de Raça Frisona, un guardó que obté per segon any consecutiu, encara que no amb el mateix exemplar. Enguany ha estat amb Rafal Fort Grade Isabel, mentre que l’any passat va ser amb Biniseguí Byway Kala. Enguany no l’ha presentada al concurs per revalidar la seva corona pel fet que -segons assenyala Capó- ha tingut problemes de salut i no estava al cent per cent en condicions per participar. «Quan una vaca ja ha guanyat un concurs, o ha d’estar en plena forma per tornar a competir o millor que quedi al lloc, enguany no podia competir de cap de les maneres», assegura.

Capó assenyala que Rafal Fort Grade Isabel, la gran campiona d’enguany, «té un braguer molt bo, de fet ha tingut el premi al Millor Braguer, el que representa un 40 per cent en la comptabilització de la morfologia de l’animal. A més, els altres aspectes estan molt ben valorats, amb molt bona estructura lletera, capacitat i bones cames. Clar, reuneix les condicions, a més a més d’estar en un estat molt bo per concursar. Les vaques han d’estar fines, magres, en forma i s’han de mostrar lleteres i ella al dia d’avui ho compleix, segons el veredicte del jutge del concurs», afirma orgullós.

La presidenta Margalida Prohens amb altres autoritats a la fira.

El ramader no amaga quins han de ser els factors per modelar al llarg de l’any un exemplar que pugui optar a la màxima distinció d’un concurs morfològic, «sobretot ha de tenir un part dins un temps prest, uns cent o seixanta dies abans del concurs, és quan funciona bé, d’aquesta manera la vaca està en un bon moment de lactació i produeix molta llet. Després, uns dos mesos abans del concurs els canviam l’alimentació pensant en el certamen, s’ha de preparar el braguer, també les hem d’entrenar perquè sepin caminar, s’han de sentir còmodes», assegura.

Capó, que ha participat en el concurs amb dotze animals, afirma que la vaca que finalment ha guanyat ja sobresortia de la resta durant el darrer any, a més d’haver estat fa dos anys en el concurs d’Alaior Vaca Jove Campiona «veies que era un animal especial, una vaca que altres anys ho havia fet molt bé, l’any passat al concurs celebrat a Campos va fer reserva i Millor Braguer, per la qual cosa la vaca ja tenia un currículum que prometia. Teníem moltes esperances amb ella que així com anés madurant. Ara ja és una vaca amb un tercer part, ja està un poc en la flor de la vida, pensàvem que tenia un futur prometedor», afirma.

El lloc de Binillobet se’n du els premis al Millor Criador i al Millor Ramat

El lloc de Binillobet va aconseguir els premis al Millor Criador i Millor Ramat del XXXVI Concurs Morfològic de Bestiar Boví Frisó de Menorca. Aquest lloc des Mercadal va participar amb tretze animals, d’un total de 175 exemplars pertanyents a trenta-una finques, que enguany han mostrat la labor que el sector primari de l’Illa realitza al llarg de l’any a milers de persones dels diferents municipis de l’Illa que no s’han volgut perdre el certamen.

Un nou èxit de l’Asociación Frisona Balear, presidida per Jaume Moll, que assenyala que elegir els exemplars que han de concursar és una labor de moltes hores de tot l’any, en què el tracte als animals és el mateix, però amb els ulls posats en aquells que destaquen.