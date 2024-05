Un año más, los problemas de acceso a las playas del sur de Ciutadella se repiten, provocando situaciones que ya son un clásico de los veranos en la Isla, aunque cada vez tienen lugar más pronto en el calendario.

De hecho, desde hace días la afluencia de visitantes ya está saturando los aparcamientos y los caminos que llevan a playas como Macarella o Cala en Turqueta, una situación que se agrava por el hecho de que todavía no han entrado en servicio los informadores turísticos del Consell, que lo harán el próximo 16 de mayo y hasta el 4 de octubre, con el objetivo de poner orden en los aparcamientos y de informar a los conductores cuando ya están llenos.

Quejas de las fincas

Todo ello ha provocado las quejas de las fincas de la zona, que ven como en muchas ocasiones la hilera de coches estacionados se va alargando por el camino, impidiendo el acceso a sus propiedades con normalidad. En este sentido, el gerente de la histórica finca de Alparico de Macarella, Bernat Orfila, denuncia que esta situación «se repite cada año, sin que nadie lo solucione», especialmente durante los primeros días de la temporada, en los cuales todavía no se ha puesto en marcha el servicio de informadores y controladores. «Los coches aparcan en los lados de la carretera sin respetar las señales y es un sálvese quien pueda. Muchas veces no podemos entrar en la finca y hasta hemos llegado al extremo de tener que llamar a la Guardia Civil y a una grúa para poder pasar», asegura. También lamenta que el gran número de vehículos aparcados en los caminos dificulta el paso de los coches. «Nosotros vamos y venimos con remolques de caballos y a menudo es imposible maniobrar», explica con indignación.

La sensación de hartazgo es tan grande que Orfila asegura que incluso se han llegado a plantear cerrar el paso por la finca. «Nosotros colaboramos, porque para llegar a Macarella hay que pasar por la propiedad de Alparico, pero llega un momento que piensas en cerrar, puesto que vemos que no existe la voluntad de solucionar el problema». Por ello, reclama que el servicio de informadores se inicie el 1 de mayo o en Semana Santa.

Servicio de informadores

El servicio de informadores y controladores del Consell se realiza mediante un convenio con la Fundació per a Persones amb Discapacitat y se encuentra prorrogado desde el año pasado. Este año se contará con un total de 25 informadores que, como ya ocurrió la temporada pasada, no podrán contar con el apoyo de vigilantes de seguridad, puesto que la normativa no lo permite.