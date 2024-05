Los taxis con licencia temporal volverán este año a gozar de libertad para cargar clientes en todos los municipios de la Isla. El éxito –así lo calificaron el propio sector y el Consell– del plan piloto que se puso en marcha el año pasado para flexibilizar la operatividad de los taxis de refuerzo se ha traducido en la extensión a esta temporada del régimen específico de recogida de viajeros, que el departamento de Movilidad del Consell ha publicado esta semana en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) con una vigencia de cuatro meses, del próximo 1 de junio hasta el 30 de septiembre.

Terminado ese periodo, en el último trimestre del año, el Consell, los ayuntamientos y el sector volverán a reunirse para valorar el funcionamiento de la medida y analizar la conveniencia de extenderla o de introducir mejoras.

El régimen específico de recogida de viajeros permitirá en esos cuatro meses de mayor afluencia turística que los taxis temporales recojan viajeros fuera del término municipal donde esté domiciliada su autorización, aunque con ciertas normas de funcionamiento. La primera, que lo podrán hacer siempre y cuando no haya taxis del término municipal o si no son suficientes para atender a los clientes. Asimismo, los taxis registrados en un municipio distinto de donde se genera la demanda no podrán permanecer estacionados en las paradas, si no hay clientes y tampoco circular vacíos por un municipio que no es el suyo. En principio, una vez terminado el servicio fuera de su municipio deberán regresar a su zona. Estas reglas de juego ya se utilizaron el año pasado, no causaron conflictos entre los profesionales y permitieron mejorar la atención a los clientes, con un 75 por ciento de servicios con menos de 15 minutos de espera.

Unos 200 taxis

A lo largo de esta temporada, y a medida que se vayan sumando los taxis temporales de los municipios que solo los autorizan a partir del 1 de junio, se calcula que se encontrarán operativos sobre la Isla alrededor de 200 taxis, algo menos de la mitad con licencia temporal. Un año más Maó será el municipio con más licencias temporales, un total de 42, seguido de Ciutadella, con 20; Es Mercadal, con ocho, y Alaior, Es Castell y Sant Lluís, con siete autorizaciones temporales cada uno. En Alaior se abrieron a convocatoria ocho licencias de refuerzo, pero finalmente tras el plazo dado una ha quedado desierta.