Alaior per un Habitatge Digne, que forma parte de la Plataforma per un Habitage Digne de Menorca, defiende que «las viviendas de bancos, fondos buitre y personas jurídicas dedicadas a la especulación y el rentismo deben ser expropiadas para que la administración pueda disponer de ellas para el alquiler social», ya estén vacías, habitadas por inquilinos que pagan alquileres abusivos o por hipotecados que corren riesgo de desahucio.

Es una de las medidas que plantean en una batería de propuestas que han elaborado con el objetivo de que el derecho a la vivienda deje de ser «papel mojado». En un escrito remitido tras la manifestación celebrada en la Plaça Constitució de Alaior de forma simultánea con la convocada en Palma –con más de 10.000 asistentes–, los representantes del movimiento abogan por reducir de diez a cinco el número mínimo de viviendas para que un multipropietario pueda ser considerado gran tenedor y la declaración de todas las viviendas vacías como bienes de primera necesidad para que los propietarios que no sean considerados grandes tenedores también se vean forzados a poner las casas en el mercado del alquiler a precios asequibles.

Desde la plataforma consideran que el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por el Govern el pasado mes de octubre, que facilita reconversiones para hacer aflorar en el mercado viviendas de precio limitado, suponen un ejercicio de «demagogia» que promueve «medidas especulativas» y que los precios limitados están «inflados» y superan en algunos sitios el precio de mercado. También consideran que las amnistías urbanísticas están pensadas «para revalorizar las viviendas ilegales». Denuncian que el Govern no les ha convocado a la reunión del llamado Pacto Social y Político para la Sostenibilidad: «Tampoco era necesario participar en el fraude de hablar de poner límites al turismo mientras impulsas medidas especulativas».

No más viviendas turísticas Desde Alaior per un Habitage Digne denuncian que «la actual deriva hacia la conversión de Menorca en un resort de lujo no nos conducirá a nada bueno. Guste o no, el turismo como industria masiva no sólo nos empobrece, sino que no tiene futuro». Es por ello que proponen mantener la moratoria en la concesión de licencias turísticas y van más allá. Proponen «suprimir las licencias de alquiler turístico en viviendas para convertir forzosamente los alquileres vacacionales ilegales y los que nunca deberían de ser considerados legales en alquileres sociales –o al menos asequibles– gestionados por la administración».