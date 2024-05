El diputado socialista Damià Borràs en su intervención cargó contra el PP por criticar en su día al PTI de 2023 de «intervencionista y limitar el crecimiento», y ahora decir que «nace muerto porque no pone límites», y a la vez querer revisarlo para «permitir el alquiler en rústico». También criticó a la consellera Vidal por querer legalizar las construcciones ilegales en suelo rústico, «eso sí pero el agua de la piscina del chaletazo que tenga un filtro ecológico». Siguió con las contradicciones del PP en cuanto a la masificación turística, ya «que se niegan a limitar la entrada de coches en Menorca y quieren que las playas que ya están saturadas a finales de mayo se puedan aparcar sin límites», dijo Borràs en referencia a la medida del Govern que permite a los ayuntamientos crear aparcamientos temporales. Por último espetó a Vidal «por ser la liberal más intervencionista que he conocido nunca, pero siempre interviene a favor de los mismos intereses. Y es que usted no tiene ni conoce límites», concluyó el socialista.

El diputado de Més per Menorca, Josep Castells ha criticado la regularización para construcciones ilegales en suelo rústico, que ha calificado como «una amnistía que lanza un menaje de impunidad a los infractores» y dará lugar «a nuevas infracciones». «Aquí no hay ninguna amnistía», ha respondido Prohens, porque la regularización aprobada por el Govern supone regularizar edificaciones fuera de ordenación «pagando las tasas que tendrían que haber pagado, una sanción a los ayuntamientos y presentando un proyecto técnico con mejoras de sostenibilidad ambiental, medidas de eficiencia energética y del ciclo del agua».

«Esta medida no contribuirá a aumentar ni un palmo la presión sobre el territorio ni la masificación porque, por mucho que lo digan, estas edificaciones están ahí y hagamos lo que hagamos seguirán estando», ha afirmado Prohens. Castells ha disentido de la presidenta y ha insistido en que «una amnistía urbanística «evidentemente añade masificación porque lanza un mensaje de impunidad y de que aquí no pasa nada» y de que se cometa la infracción porque «antes o después se legalizará».