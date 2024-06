Desde que en septiembre del año pasado fueron por primera vez al juzgado, debido a la subasta de los inmuebles en los que viven, para mostrar sus contratos –lo que se denomina judicialmente una vista de ocupantes–, han vivido meses de nervios. Ayer por fin muchos inquilinos de los bloques de pisos que se quedó la Sareb en Maó se sintieron más relajados.

«Con las explicaciones que nos han dado hoy tenemos un poco más de tranquilidad, porque al menos nos dicen que nos mantendrán los dos años y medio que nos quedan de contrato», explicó ayer una de las afectadas que asistió a la reunión en el Ayuntamiento. Después de ese plazo saben que, o bien se les ofrecerá una compra preferente o entrar en el programa social de la Sareb para buscar otro alquiler, si reúnen las condiciones, pero de momento, ya no están al borde del precipicio que supone buscar una casa de alquiler con prisas en Menorca, sobre todo ahora que ya ha empezado la temporada turística.

«Tuvimos una sentencia que dice que nos tenían que respetar los contratos, pero claro, no sabíamos quién se quedaría con los pisos», añade, «ahora sabemos que la Sareb se hará cargo de los desperfectos, porque la gestoría de Mallorca que nos lo llevaba todo no ha pagado los seguros», lamentó. Ni había pagado el seguro del parking ni la revisión del ascensor «y nosotros pagábamos cada mes, también la comunidad», subraya esta vecina. «Estábamos a punto de quedarnos sin ascensor porque no se había hecho la revisión, y tenemos dos personas en silla de ruedas en nuestro edificios», asevera.