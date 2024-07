«Ya llevamos cinco años de peregrinaje en reclamaciones y demandas, casi 30.000 euros de gastos legales pagados para defendernos y recuperar los 46.538,69 euros pagados (el dinero abonado a la persona herida), y aún así el Ayuntamiento, hasta hoy, no se ha avenido a resolver nuestro recurso de reposición contra su resolución desestimando nuestra reclamación de los daños pagados». Con estas palabras resume Cristóbal Rogelio Llambías, el expropietario de Zoclo (tuvo que vender el caballo por no poder mantenerlo dada la elevada factura que comportó el suceso), el punto en que se encuentra el asunto. «Es el Ayuntamiento de Maó quien como organizador de las fiestas, debería hacerse responsable, o su seguro, pero no con el dinero de los caixers». Y es que, denuncia, el alcalde Héctor Pons, en 2021, «nos propuso, de palabra, hacer una colecta de todos los sobres [la gratificación que concede el Consistorio] de los caixers de la qualcada de Gràcia». Algo a lo que, «por supuesto, dijimos que no». Por eso, Llambías manda un mensaje de «alerta a todos los propietarios de caballos que se inscriban» en las fiestas.