El dramático resultado de este balance negativo de entradas y salidas es que ahora mismo los depósitos están a menos de la mitad de su capacidad, informa el alcalde de Maó, Héctor Pons. Y va bajando día a día. «La situación es complicada», afirma, por lo que este lunes emitió un bando en el que reclama contención, anuncia una serie de medidas de ahorro y advierte que, si las cosas no cambian, se adoptarán otras más severas, como podrían ser restricciones en determinados usos.

De momento, el Ayuntamiento de Maó ha suspendido el riego de diferentes espacios públicos y aumentado el control en los distintos equipamientos. También se ha reducido la presión de la red y se ha contactado directamente con los veinte principales consumidores del municipio para trasladarles la necesidad de moderar el uso de agua.

En el caso del puerto de Maó, la cantidad máxima que puede cargar un barco se ha rebajado estos días de 60 a 30 metros cúbicos. Autoridad Portuaria es una de las empresas a las que se ha llamado, para pedirle que rebaja al mínimo indispensable el consumo de agua para usos náuticos.

El bando, además, ofrece una serie de peticiones o recomendaciones para el cliente más común para que contribuya en la medida de lo posible a rebajar el consumo. «Todo suma», argumenta Héctor Pons. En 2022 se produjo una situación similar, y la respuesta ciudadana fue óptima. El alcalde de Maó comenta que ahora el panorama es similar.

Héctor Pons concreta que las restricciones, en el caso de que deben producirse, no afectarían a los domicilios, al consumo de agua más básico, sino que se establecería por usos concretos, para determinadas actividades.

El alcalde asegura que, en cualquier caso, los cortes de suministro serían selectivos

De momento no ha pasado, no es el escenario actual, pero si el bando emitido por el alcalde de Maó, Héctor Pons, cuando todavía quedan casi veinte días de agosto, no da los resultados esperados se pondrá sobre la mesa la necesidad de acometer cortes en el suministro. Advierte que a la hora de fijar restricciones serán selectivos, «no todos los consumos son iguales», con una discriminación por usos. El domiciliario, el más básico en el día a día de los ciudadanos, quedaría a salvo. Pese a ello, el bando hace especial incidencia en la necesidad de adoptar medidas de contención en el hogar, puesto que 16.000 clientes domiciliarios son muchos grifos. Moderar el riego, evitar el lavado de coches o terrazas, evitar rellenar piscinas, controlar los escapes, son algunas de las recomendaciones que se establecen en el texto que ayer difundió el Ayuntamiento de Maó ante el bajo nivel de los depósitos municipales. «Cinco litros al día por cada hogar ya serían muchos litros», afirma Pons.