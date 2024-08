Però la mina, no és prou ampla ni està d’acord amb el recorregut natural de l’aigua que davalla pel barranc, quan hi ha una torrentada el gran volum d’aigua no pot passar per la mina, ni la troba, no està al seu camí i va a cercar la sortida natural, l’antiga gola.+ pic.twitter.com/kYAMCPWBHz