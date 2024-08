Recursos Hídricos informa, en respuesta a «Es Diari» sobre la planificación de actuaciones en los torrentes de Menorca y el retraso en responder al municipio de Maó, que la limpieza primero atiende los planes de gestión de riesgos y después se valoran las peticiones de particulares y de otras administraciones. «Cada solicitud se analiza y se valora la necesidad y viabilidad de la actuación», señalan desde la Dirección General.

En Menorca muchas zonas están dentro de la Red Natura y esto exige una gestión y control ambiental. Recursos Hídricos defiende que su trabajo tiene en cuenta la biodiversidad y no se realiza «exclusivamente desde el punto de vista de ver cauces como explanadas», como critican los representantes de entidades ecologistas.

La Administración autonómica indica que los ayuntamientos por sistema solicitan limpiezas de cauces, pero que estas se planifican o no después de la valoración de los técnicos del servicio de gestión del Domino Público Hidráulico de cada torrente o tramo solicitado.

En cuanto a las últimas inundaciones vividas en Menorca, con los mayores daños en el pueblo de EsMercadal y la zona de Es Plans de Alaior, el departamento dependiente de la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua recuerda que todo lo sucedido estaba reflejado en los estudios de inundabilidad que tiene realizados. Añade que «es importante entender que cuando se producen estas precipitaciones los cauces de torrentes no son suficientes y el agua discurre por los laterales provocando las inundaciones». Las zonas urbanas son las que tienen mayor riesgo para las personas y los bienes, aseveran desde la Dirección General, pero la realidad es que «como los estudios se realizan con periodos de retorno muy largos (entre cien y quinientos años) la sociedad no es consciente del riesgo y vamos modificando el territorio, pensando que no existe dicho riesgo», aunque como se ha visto con la última DANA, esa amenaza es real.

70 m3 por segundo

Según explican los responsables de la red hídrica, el torrente que atraviesa la población de Es Mercadal recibió con las últimas lluvias torrenciales un caudal aproximado de 70 metros cúbicos por segundo. Para evacuar este caudal sin desbordamiento seria necesaria una sección de 8 metros de ancho por dos de alto. Las probabilidades de estos periodos de retorno equivalen al 0,2 por ciento, «lo que hace pensar que nunca va a suceder», pero sucede. Recursos Hídricos concluye que «no es por tanto una cuestión de limpieza o conservación lo que provoca los desbordamientos sino que los cauces no están dimensionados para estos caudales.