Los pacientes de Menorca y sus acompañantes son los ciudadanos de Balears que más desplazamientos realizan fuera de la Isla por motivos médicos, ya sea a Palma o la Península, debido a la menor cartera de servicios a la que tienen acceso. Según los datos del Govern, durante el 2023 se llevaron a cabo desde la Isla 10.743 traslados de pacientes y acompañantes, con un coste total de 1.320.570 euros. Estas cifras son incluso mayores que las de Eivissa y Formentera, pese a que las Pitiüses tienen más población.

Pero pesar del enorme gasto que deben soportar las familias menorquinas, que se incrementa año tras año a causa de la rampante inflación —el IPC ha subido un veinte por ciento en los últimos cuatro años en Balears—, la compensación básica que abona el Servicio de Salud para los pacientes que viajan con un acompañante no se ha actualizado desde el año 2020, cuando se fijó en 60 euros por persona y día en concepto de pernocta y media pensión, lo que equivale a 120 euros por habitación.

Esta cantidad, en el caso de que el acompañante deba dormir solo en el hotel porque el paciente permanece ingresado, sí que se elevó hasta los 90 euros en 2023, gracias a una enmienda de Més per Menorca a los presupuestos, aunque sigue siendo insuficiente para afrontar los precios de las habitaciones de los hoteles, especialmente en temporada alta, cuando la tarifa media de una habitación en Balears supera los 180 euros. Por todo ello, desde las asociaciones de enfermos y familiares de Menorca lamentan que las ayudas no son suficientes para hacer frente a los elevados costes que deben asumir, y que no paran de incrementarse, por lo que piden que se aumenten cada año en función de los precios reales, algo que tampoco ha sucedido este año con el primer presupuesto del Govern de Marga Prohens.

Cambios de criterio

Esta situación contrasta con las reiteradas demandas del Partido Popular en la oposición, cuando pedía que se actualizaran las dietas por pernoctación para ajustarlas a la subida del IPC, con el argumento de que no cubrían los gastos reales, algo que el PSOE también descartó en los últimos presupuestos de Francina Armengol, en 2023, y que en cambio ahora pide a los populares.

Cabe recordar que la dieta por pernoctación la facturan por un lado las asociaciones y alojamientos concertados que utilizan los pacientes desplazados (por ejemplo, las plazas en pisos de asociaciones contra el cáncer o de ayuda al enfermo desplazado) y, por otro, directamente el usuario cuando paga un hotel y después reclama el importe al Govern.

Última gran actualización

De esta manera, la última gran actualización de los precios de las compensaciones por desplazamiento se remonta al 2020, cuando se aumentaron gracias a una enmienda presentada por Més per Menorca, que introdujo en las cuentas públicas la cuantía de 60 euros como dieta por pernoctación, frente a los 36,90 que se estaban pagando entonces.

En este sentido, el diputado Josep Castells, de Més, recuerda que en ese momento «se produjo un salto cualitativo muy importante, sobre todo a nivel de concepto», puesto que a través de la Ley de Presupuestos se modificó la Orden de la Conselleria de Salud y Consumo, que es la que fija las cuantías. «Desde entonces, el Govern ya no tuvo más remedio que pagar lo que decía la Orden, porque antes lo que se hacía era que se ponía una cantidad en los presupuestos, pero no quedaba claro lo que se tenía que pagar», señala Castells. En ese momento, la cantidad de 60 euros se fijó tomando como referencia las Canarias, donde los desplazamientos desde las islas menores recibían una ayuda de 65,97 euros.

A la compensación por pernoctación se suma el pago de los billetes de transporte aéreo o marítimo, además de otra ayuda de 20 euros por persona y día (paciente y acompañante) en concepto de dieta.

Otras mejoras

A pesar de que la cuantía de los 60 euros por pernoctación no se ha actualizado desde 2020, en 2023, y gracias a otra enmienda de Més per Menorca, sí que se aprobó una nueva ayuda de 20 euros, destinada a cubrir el desplazamiento por carretera en los casos en los que se viaja por vía marítima. Esta ayuda, por ejemplo, sirve para pagar el taxi hasta Palma de los menorquines que se desplazan por mar hasta Alcúdia.

Además, el Govern acaba de anunciar que el IB-Salut abonará una nueva dieta de 20 euros el día que los pacientes desplazados reciban el alta, puesto que hasta ahora solo se cubrían por este concepto los días que el enfermo permanecía ingresado. La dieta empezará a pagarse este año con efecto retroactivo desde el 1 de mayo.

Otro problema para los pacientes que se tienen que desplazar es el acceso a toda esta información, puesto que como ha podido comprobar este diario, la página del Servicio de Salud no siempre está actualizada.