Además de los elevados gastos a los que se enfrentan los pacientes de las islas menores, como Menorca, cuando se tienen que desplazar a Palma o Barcelona, desde la Asociación de Ayuda al Acompañante del Enfermo de las Illes Balears (ADAA) ponen el foco en la necesidad de mejorar el acompañamiento de las personas mayores, especialmente cuando no cuentan con apoyo familiar, una situación cada vez más frecuente. «Se trata de una problemática que se va acentuando con el tiempo, porque la sociedad está envejeciendo y muchas personas mayores tienen que viajar solas», explica la gerente de la asociación, Mercedes Alvarado. «Hay gente que no puede ir sola a Barcelona, y ahora mismo no existe ningún tipo de ayuda en este sentido», añade. Por ello, piden que se ponga en marcha un servicio de acompañamiento para estos casos.

Más ayuda psicológica

Desde ADAA también solicitan al Govern que se refuerce la ayuda psicológica, especialmente para las enfermedades más graves. «Tratamos a gente que está en estado de shock porque han sufrido un accidente, se enfrentan a un trasplante o han perdido el trabajo a causa de la enfermedad y su situación económica ha cambiado. En estos casos, suelen necesitar ayuda psicológica», asegura Alvarado.

Desde la asociación, que cuenta con tres pisos en Barcelona que cede gratuitamente a los desplazados desde Balears, también denuncian que las cuantías que paga el IB-Salut por desplazamiento no son suficientes, puesto que el coste de los hoteles se ha disparado en los últimos años, y es imposible encontrar alojamiento por el precio de la dieta que se paga. Por este motivo, esta será también una de las reivindicaciones que pondrán encima de la mesa en su próxima reunión con la Conselleria de Salud.