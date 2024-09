Poc se'n parla de la intensa 🌩️ que va caure de matinada al nord de Menorca, deixant 130 mm en 1 hora.

I encara gent criticant els avisos d'AEMET perquè no li cau la tromba al damunt.

Doncs no, encara no tenim una bolla de vidre per saber si caurà a Menorca, Sineu o Son Servera. pic.twitter.com/6s99pSYkU5