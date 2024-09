«Medicina interna cubre el déficit de otras áreas, como cardiología, oncología y cuidados paliativos y no se nos ha reconocido», afirma Jordi Guerrero, jefe de internistas en el Hospital Mateu Orfila. La declaración de muy difícil cobertura para la especialidad de aparato digestivo y no para la de medicina interna se ha visto por él y sus compañeros como «un agravio, una decisión injusta, unilateral y con poco diálogo con nosotros», asegura.

Guerrero ya advirtió en febrero de este año que el hospital no podía garantizar la cobertura de todas las guardias de 24 horas con internistas. Se requiere el apoyo de médicos de otras especialidades como nefrología, oncología y neumología. «Esto no es lo ideal, medicina interna tiene una visión más amplia y holística del paciente que otras áreas, más fraccionadas», explica. Pero es que además la situación ha empeorado en estos meses. Ahora ya son solo tres los médicos disponibles para hacer guardias de los ocho que tiene el servicio, cuando la plantilla autorizada es de diez médicos. A medida que avanza la edad, los profesionales pueden acogerse a su derecho a no hacer guardias; asimismo motivos de salud también pueden eximirles de un trabajo que altera su descanso y su sueño. Las guardias dobles, con dos especialistas, de los sábados y los lunes, cuando hay más pacientes, «han desaparecido», apunta. El jefe de medicina interna confía en una próxima incorporación de una especialista procedente de Venezuela y que ahora está en el proceso de homologación de títulos.