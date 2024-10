Si la negociación para renovar el acuerdo entre el Gobierno y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) es fallida, el IB-Salut tendrá que asumir de golpe la asistencia sanitaria de 1.431 personas en Menorca, 960 titulares y 471 beneficiarios, último dato de los mutualistas adscritos a este servicio en la Isla. A estos se sumarán los colectivos de la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), por lo que la cifra total de nuevos usuarios de la sanidad pública rondaría las dos mil personas en Menorca.

Sería «una carga repentina» y el sistema público, actualmente ya con largas listas de espera, se vería más «colapsado, es algo matemático», señaló ayer el gerente de la Red Asistencial Juaneda, José Luis Bosch, quien también reconoce que la entidad privada, a corto plazo, notaría «una bajada de la actividad asistencial» que, a medio y largo plazo, compensaría con las derivaciones del IB-Salut para desatascar sus demoras y nuevas pólizas privadas. Red Juaneda es la única entidad privada que ofrece en Menorca la atención sanitaria que se contrata con las compañías aseguradoras Segurcaixa Adeslas, Asisa y DKV, que ahora prestan el servicio mediante el concierto con el Estado 2022-2024. A 1 de enero de 2025 el acuerdo debe estar sellado para otros dos años.

Concierto

Las aseguradoras reclaman un aumento de financiación del 38 por ciento, alegan que es necesario para seguir ofreciendo asistencia con los niveles de calidad actuales, pero el Gobierno, según el concierto recién aprobado, ofrece una subida del 17,12 por ciento de la prima anual que paga por cada mutualista, que pasaría de 1.032,12 a 1.208,81 euros. Solo Muface atiende a un total de un millón y medio de funcionarios en toda España. La remuneración «insuficiente», según la patronal Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), es una vía para finiquitar de manera «deliberada», afirma, el modelo Muface, ya que supondría empeorar el servicio y las esperas; precisamente acortar los tiempos de espera, habituales en la sanidad pública, es una de las principales razones por las que muchos funcionarios optan por las mutuas, sobre todo cuando se trata de acudir al especialista o someterse a determinadas pruebas diagnósticas.

Muface presta asistencia sanitaria al personal de la Administración del Estado y también a los docentes, pese a que la educación es una competencia autonómica; no incluye por ejemplo a los trabajadores del Consell.

En la enseñanza, explican desde el sindicato Stei-i, los docentes interinos tienen asistencia con la sanidad pública hasta que se estabilizan y tienen plaza, entonces pasan a Muface o elegir, si así lo desean, seguir con el IB-Salut.

«No tienen obligación de pasar a la atención privada», señala Damià Sansaloni, miembro del Stei-Intersindical en Menorca, quien añade que la organización apuesta porque se refuerce el servicio público, con más recursos económicos, en lugar de destinarlos a las entidades privadas. «Nosotros defendemos la enseñanza pública y también la cobertura de salud pública, nos gustaría que fuera así, que todos los docentes pudieran ir al IB-Salut y que no hiciera falta el concierto con las aseguradoras», explica.

Ese es el objetivo final también para otros sindicatos como Comisiones Obreras (CCOO). Su portavoz del Área de Salud, Juan Andrés Bernabéu, señaló que «hemos transmitido la necesidad de que exista diálogo y se garantice la calidad del servicio, sin recortes en los cuadros médicos, especialidades y clínicas, ya que Muface atiende a un millón y medio de funcionarios y a sus familias, pero el fin último es que este modelo vaya desapareciendo en aras del Sistema Nacional de Salud», añadió, lo que supondrá la integración total de los funcionarios en la sanidad pública. Sin embargo, Bernabéu añade que eso no puede realizarse de forma abrupta por el perjuicio que supone en la prestación para los mutualistas y la presión sobre el sistema público, «ahora de manera coyuntural hay que llegar a un acuerdo, si no se llega a la subida de cerca del 40 por ciento que piden las aseguradoras, que sea algo más del 17,12 que ofrece el Gobierno, pero hay que ir hacia ese cambio de modelo», afirmó. CCOO recuerda que las aseguradoras «amenazan con no suscribir el concierto pero son las grandes beneficiadas».