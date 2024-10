Bernardo Pax, gerente del Área de Salud de Menorca, defiende la contratación de los médicos especialistas pese a que no tengan la titulación homologada en España, como solución a la crónica falta de profesionales. De no tenerlos, observa, el servicio que se presta a la población menorquina sería peor.

El médico, alto ejecutivo de la sanidad insular, lamenta la lentitud en el proceso de homologación que debe efectuar el ministerio correspondiente, debido a su complejidad, y subraya que los profesionales de los países extracomunitarios que pretenden trabajar en España están obligados, como requisito ineludible, a tener iniciado este proceso para ser contratados.

¿Tan difícil es la homologación como para que haya tantos médicos en España sin tenerla, también en Menorca?

—Necesitamos médicos homologados, pero los que tenemos están en vías de homologación. El problema es que el proceso es muy lento, desde Salud pedimos que se acelere porque a veces dura años.

Precisamente el ginecólogo del hospital denunciado por un particular, por carecer de titulación, lleva años ejerciendo en Menorca...

—No es un caso aislado, desgraciadamente. Al médico especialista que viene a España de otro país su Ministerio de Exteriores le hace una apostilla, que es como una verificación de que su titulación es correcta, sea ginecólogo, traumatólogo o de cualquier otra especialidad. Esa documentación se deriva al Ministro de Educación y al de Sanidad de España y con ella se le da un OK previo para poder ejercer, aunque no es el definitivo porque le falta la homologación con la española.A veces se dan grandes retrasos, como en este caso concreto, sin que yo sepa por qué.

¿Cuántos médicos hay en el hospital que ejerzan sin titulación convalidada?

—Aproximadamente unos 15 de una plantilla de entre 160 y 170 médicos.

Cuando se hace la contratación, ¿qué requisitos se pide al profesional para que verifique su formación?

—Primero nos llega un curriculum interesándose por trabajar aquí.Por un lado se pide el título aceptado de médico general y que tenga iniciado el proceso de homologación en España. Valoramos su formación, claro, porque nos interesa el perfil. Y nos fiamos de la Administración porque es la que da el OK a la homologación. Nosotros sí que debemos verificar el documento acreditativo de que ha iniciado el proceso de convalidación.

¿Si no lo ha iniciado, no se le contrata con toda seguridad?

—No, no se contrata aun especialistas que no haya iniciado el proceso de homologación, o se le dice que si no lo inicia no se le puede contratar. Ese paso nos garantiza, en parte, que tiene el requisito.

¿Es imposible, entonces, que algún médico haya podido acceder al trabajo sin presentar esa documentación?

—Quiero pensar que no, pero la certeza... peores cosas se han visto. Damos por hecho que no.

El presidente del Colegio Balear de Médicos dice que contratar a médicos sin titulación homologada no era una situación deseable, pero que era inevitable. ¿Está de acuerdo?

—Completamente. En la comunidad de Madrid, por ejemplo, hay 5.000 sin homologar. El problema de la falta de profesionales es de una importancia brutal en todo el Estado. Creo que no se libra nadie. Cada año salen sobre 9.000 plazas de especialistas, vía MIR, pero son insuficientes. A ello se suma el envejecimiento de los pacientes y otros factores lo que hace que nos veamos en esta situación.

Entonces...

—Eso no quiere decir que contratemos a malos profesionales, al contrario. Lo farragoso es el proceso de homologación.

¿Quizás es porque los programas de estudios son diferentes a los de otros países no comunitarios?

—Es verdad, hay que compararlos. A lo mejor hay especialidades, por ejemplo, a las que se les exige completar 9 meses en un hospital universitario para obtener la convalidación dependiendo de su país de origen, y eso nos está pasando en algún caso . Damos por hecho que los que vienen llegan bien formados y lo comprobamos con los resultados de su trabajo. La gente debe estar tranquila porque está siendo atendida por profesionales con el título en vías de homologación.

Lo que no está tan claro es que estos médicos sean presentados o se presenten como especialistas ante los pacientes cuando no tienen la titulación en España, como dice el Colegio de Médicos. ¿Qué opina?

—Desconozco si legalmente es así. No sé si se debería decir un médico que es especialista en traumatología, por ejemplo, pero no tiene el título homologado en España. Es un poco rebuscado, me parece.

¿Cuántas plazas de especialistas faltan por cubrir en el Hospital?

—Se han contratado en total a 16 profesionales y faltan 14 plazas por cubrir. Hay plantillas incompletas pero en algunos casos es porque pretendemos incrementarlas. Por ejemplo, queremos un cuarto nefrólogo, y en oncología la hemos completado con un cuarto especialista. Se han incorporado un médico de urgencias, un maxilofacial, un traumatólogo, dos psiquiatras, una ginecóloga, un otorrino, un hematólogo, un especialista en análisis clínicos, dos internistas, un intensivista y un radiólogo. Estamos en búsqueda permanente.

¿Están estos médicos sometidos a una tutela, a un seguimiento del jefe de departamento, como precisa que debe hacerse el presidente del Colegio de Médicos?

—Cualquier profesional del ámbito que sea y de la especialidad que tenga, homologada o no, tiene un periodo de prueba, como todos. No hay distinción especial. Se comprueba el ejercicio de su profesión.

¿O sea que los no homologados, una vez superado ese periodo de prueba, no trabajan bajo supervisión y ejercen como todos?

—Se les hace un seguimiento normal igual al de todos los profesionales. No hay algo específico.

En todo caso, si no fuera por estos médicos la sanidad insular tendría muchos problemas para atender a la población.

—Sí, está claro que si no fuera por ellos faltarían recursos para dar un mejor servicio, sería peor. Tenemos un 10 por ciento de especialistas no homologados, creo que son pocos pero son necesarios.