Después de la tercera reunión de la comisión específica creada por el Ayuntamiento de Maó para abordar el problema de la calidad del agua en el municipio, todavía no se ha concretado un plan de acción para poner remedio al mal funcionamiento de la planta desnitrificadora de Malbúger.

Esta situación volvió a motivar ayer las críticas de los grupos de la oposición, PP y Ara Maó, que a la salida del encuentro lamentaron la falta de avances, y llegaron a poner en cuestión la utilidad misma de la comisión. «Para nosotros esta última reunión ha sido decepcionante, porque llevamos varios meses haciendo comisión tras comisión y todavía estamos igual», señaló la portavoz del PP de Maó, Virginia Victori. Por su parte, desde Ara Maó anunciaron que ya no participarán en la próxima reunión, por considerar que la comisión no está cumpliendo sus objetivos.

Comparece el fabricante

Si en la anterior reunión fue la empresa Hidrobal, la concesionaria del servicio de agua en el municipio, la que acudió a la comisión para presentar un informe en el que responsabilizaba al fabricante de la desnitrificadora por los fallos de diseño, esta vez fue el turno de la misma Prodaisa, la empresa que ganó el concurso para la instalación de la planta, que negó toda responsabilidad en los problemas de funcionamiento, por considerar que la planta estuvo operativa de manera correcta durante más de dos años, y apuntó hacia un problema de gestión.

Desde la empresa remarcaron que la planta se puso en funcionamiento y se recepcionó por parte del Ayuntamiento de manera positiva, y recordaron que también recibió el visto bueno de Sanidad.

Cabe recordar que según desveló Hidrobal en su último informe, el Ayuntamiento pidió a Prodaisa que se hiciera cargo de la gestión de la planta en octubre, pero la empresa rechazó el ofrecimiento.

En este sentido, desde la empresa señalaron ayer que su responsabilidad acabó cuando entregaron lo que les habían pedido en el concurso, cumpliendo las condiciones y el presupuesto de la licitación.

Enfado de la oposición

Desde el PP ayer volvieron a lamentar la falta de soluciones concretas para resolver el problema del exceso de nitratos de la planta de Malbúger. «Esta comisión era para saber qué ha pasado, y todavía no lo sabemos, y también para adoptar soluciones rápidas, porque la gente de Maó está sin agua potable, y a día de hoy estamos igual que en septiembre», remarcó Virgina Victori. Por todo ello, los populares cuestionaron la utilidad de la comisión. «Nos planteamos si vale la pena seguir con estas reuniones, porque no están cumpliendo el objetivo y son una manera de alargar la situación y que la gente se olvide del problema», enfatizaron desde el PP.

Desde Ara Maó anunciaron que ya no acudirán a la próxima reunión. «Ya no participaremos más en la comisión hasta que tengamos la auditoría informática, que debe servir para que la mala gestión no se repita, y hasta que haya soluciones encima de la mesa», señaló Jordi Tutzó.