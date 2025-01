La finalización del servicio que presta la antena de telefonía de Movistar situada en el edificio del hotel Pardela Menorca, en Es Castell, ha sido el origen de los problemas de cobertura y las dificultades para establecer llamadas que han afectado a los clientes de la compañía, particulares y negocios, en dicha localidad durante las últimas semanas.

Algunos vecinos afirman que no pueden establecer llamadas de telefonía móvil desde el interior de sus domicilios, incluso algunos comerciantes han manifestado tener dificultades a la hora de cobrar con tarjetas porque los datáfonos también se ven afectados por la falta de conexión, pero los inconvenientes no han llegado por igual a todas las calles del pueblo ni tampoco a sus urbanizaciones más próximas. Hay usuarios de Movistar que afirman no haber notado estos días atrás el problema en las telecomunicaciones.

Sin embargo, el propio Ayuntamiento recibió quejas e informó en sus canales de internet sobre la incidencia, explicando que podía deberse a la finalización del contrato privado para tener la antena y que realizaba gestiones con el fin de que se normalizara el servicio, pese a no tener competencias en la materia.

La azotea, para los clientes

La dirección del hotel Pardela Menorca, situado en la calle Castell de Sant Felip, confirmó ayer a este diario que la azotea del edificio es de su propiedad y es una zona utilizada por los clientes para desayunar o tomar algo y disfrutar de las vistas, algo que resulta incompatible con la antena de grandes dimensiones en mitad de dicha terraza. El contrato con la compañía de telefonía ha finalizado y el hotel está ahora a la espera de que la instalación sea retirada.

Por su parte, Movistar informó de la recuperación de la cobertura ayer al mediodía, gracias a otra antena que da servicio a la población, «se están cursando llamadas de voz y tráfico de datos con normalidad en la zona», afirmaron desde la compañía.

Respecto a la antena del hotel Pardela, la empresa señala que será reubicada pero aún no hay fecha ni ubicación concretas. Movistar señala también que con la otra antena que presta el servicio en estos momentos es suficiente, ya que el aumento considerable del tráfico de datos y llamadas se da en el verano, no obstante añade que el traslado de la antena será lo antes posible.