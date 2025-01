Més de 70 persones van disfrutar del concert de Rita Barber i Miguel Núñez a Thalassa, en el marc de les activitats de Sant Antoni, organitzat per a’Ajuntament des Castell amb la col.laboració del Consell. En un any i mig Thalassa a acollit artistes reconeguts com Lita Cabellut, Eloy Morales i Rita Barber.