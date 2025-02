El PP de Ciutadella no comparte la intención del equipo de gobierno, avalada por el Consell, de trasladar la parada de autobús de la plaza de Es Pins a la Vía Perimetral. Por eso propone que se posponga este traslado porque «la decisión es precipitada y carente de planificación». Uno de los argumentos para pedir que no se lleve a cabo es que no se ha realizado mejora alguna en la nueva ubicación y «no se ha tenido en cuenta la opinión de los sectores afectados». Los populares creen que «lo lógico sería esperar a tener la estación de autobuses» y afirman que esta vez sí se va a desarrollar el proyecto «gracias al trabajo del nuevo equipo de gobierno del Consell».

«No es verdad» La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juana Mari Pons, asegura que el alcalde les dijo a los representantes de la empresa de transporte que su partido apoyaba el traslado inmediato de la parada. «Es mentira que estemos de acuerdo en que se haga ahora, el alcalde falta a la verdad». Añade que el PP no se opone a que se haga en el futuro pero «no de manera improvisada». Noticias relacionadas El Consell cierra filas con Ciutadella para trasladar la parada de bus de Es Pins: «Hay consenso» Más noticias relacionadas Pons recuerda al equipo de gobierno que «tuvieron ocho años para hacer los cambios». Y se refiere a que el argumento de la seguridad en la ruta del bus no es un aspecto nuevo. Juana Mari Pons declara que tanto en este tema como en la peatonalización de la plaza de Es Born «están empezando la casa por el tejado» porque «¿dónde están todos los aparcamientos prometidos?». Se refiere al acuerdo de alquiler de la parcela de Sa Coma, que «solo podrá estar abierto ocho meses». El PP presentará una moción en el próximo pleno para que el equipo de gobierno reconsidere la decisión del traslado, «que escuche a los afectados y que cualquier cambio se haga con planificación».