La Associació d’Esclerosis Múltiple calcula que en Menorca son más de un centenar los afectados por esta enfermedad autoinmune e inflamatoria que, recientemente, la propia presidenta del Govern, Marga Prohens, declaró que padecía desde los 19 años. Es una dolencia crónica, los pacientes deben lidiar con los brotes y la incertidumbre que genera.

La neuróloga Cristina Ramo Tello, especializada en esclerosis múltiple, es autora de un libro sobre la enfermedad autopublicado en Amazon. Es un trabajo que desea presentar en Menorca, la isla en la que pasa largas estancias desde hace 22 años, en colaboración con la Associació d’Esclerosis Múltiple. La doctora Ramo fundó la unidad de esclerosis múltiple en el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid y actualmente trabaja en el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona. En esta entrevista avanza algunos detalles de su libro «Esclerosis múltiple. Reflexiones desde el despacho de una neuróloga», una guía práctica para comprender y gestionar la enfermedad con optimismo y resiliencia.

¿Qué busca transmitir con este trabajo?

—Es un libro para pacientes, para que miren la esclerosis múltiple de una forma realista pero también optimista. Lo he autoeditado y estoy teniendo un retorno positivo, me dicen que les ayuda a entender la enfermedad y su tratamiento.

La esclerosis múltiple no tiene cura por ahora.

—No, es crónica, pero si lo piensas bien, muchas enfermedades lo son. Empieza a manifestarse en personas jóvenes, hay dos picos, a los 20 y los 40 años, y la evolución varía; hoy día los tratamientos consiguen frenar los brotes, esos procesos de inflamación aguda de la mielina del sistema nervioso central que es lo que causa discapacidad aguda. El origen de las enfermedades autoinmunes no se conoce bien, se dice que es multifactorial.

¿Cómo se toman en su consulta este diagnóstico?

—Lo primero que les viene a la cabeza es la discapacidad, es una imagen que no voy a negar pero, de verdad, hay muchísimos pacientes que van bien. Uno de los retos que tenemos en la esclerosis múltiple es ser capaces de identificar de manera precoz aquellos pacientes que podrían evolucionar bien por sí solos. Tenemos muy metido en la cabeza que, ante enfermedades crónicas, debemos utilizar tratamientos crónicos. Creo que ese pensamiento debe cambiar, tendríamos que buscar más la epidemiología de las enfermedades para atacarlas de esa manera.

¿Qué alternativa sugiere?

—Yo no digo que no a los tratamientos, efectivamente, conseguimos que los enfermos tengan menos brotes y evolucionen favorablemente, pero hay personas que también podrían ir bien sin tratamiento. Sé a lo que se enfrenta una persona con esclerosis múltiple pero no hay que darle un tinte tan negativo, me produce mucho dolor, hay veces que incluso un cáncer se ve de manera más optimista. Llevo viendo pacientes con esclerosis múltiple desde los años 90, he visto cómo ha crecido su tratamiento a lo largo de estos años, pasa con otras enfermedades, a veces con diagnósticos muy tempranos se dan tratamientos agresivos desde muy pronto. Yo lo que opino es que necesitamos mucha más reflexión.

¿Cómo puede un enfermo contribuir a su mejoría?

—El paciente debe ser consciente, y en eso creo que sí estamos avanzando, de que si controla su alimentación, los tóxicos, hace ejercicio físico, procura vivir de una manera más armónica, con menos estrés, eso mejora la salud. La comida sana, la dieta equilibrada, no consumir drogas ni tabaco, mínimo alcohol, cuidarse físicamente y preocuparse de dar trabajo al cerebro..., todo eso ayuda a los pacientes de esclerosis múltiple a evolucionar bien sin tratamiento, eso no significa que no se les hagan controles y resonancias.

¿Hay recelo a dar a conocer que se padece esclerosis múltiple?

—Eso depende de la personalidad de cada uno, pero que lo exprese una persona con proyección pública, como la presidenta balear, desde luego ayuda a normalizar y a que no se estigmatice. Hay personas que no quieren dar a conocer que la padecen porque tienen miedo a ser tratadas diferente en su entorno laboral y social, piensan que pueden ser discriminados.