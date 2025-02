La preocupación entre los médicos y otro personal facultativo, tanto jóvenes como veteranos, por la propuesta de reforma del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, se palpó ayer en la asamblea convocada por el Sindicato Médico de Balears (Simebal-CESM) que, en línea con lo sucedido en Son Llàtzer, Son Espases e Inca, registró una elevada afluencia y casi llenó el salón de actos del Hospital Mateu Orfila.

La respuesta, teniendo en cuenta que a las dos de la tarde, cuando se celebró, la actividad quirúrgica retiene en sus puestos a muchos profesionales, fue satisfactoria para el sindicato, que confía en parar este borrador en la negociación «y que no llegue a proyecto» porque, según el presidente de Simebal, Miguel Lázaro, ahonda en la crisis de la sanidad pública y «empeorará la migración de los médicos jóvenes» a otros países.

Lo que se ha filtrado hasta ahora del borrador ha logrado unir al colectivo médico para intentar frenarlo, tanto sindicatos de todas las comunidades autónomas, como la Organización Médica Colegial, la Asociación MIR España, el Foro de la Profesión Médica de España y, en Balears, la Real Academia de Medicina y la Academia de las Ciencias Médicas y de la Salud.

Todos convocan a los médicos a una gran concentración el día 13 frente al Ministerio en Madrid. Antes, el lunes día 10, pararán en hospitales y centros de salud durante media hora para mostrar su malestar por una propuesta que «penaliza al médico, no resuelve sus agravios ni recoge su singularidad», declaró Lázaro ayer en Menorca. El borrador ha sido la gota que colma el vaso para un colectivo, afirmó, que arrastra «mucho hartazgo y maltrato de la Administración».

48 horas semanales

El borrador establece un límite de jornada efectiva de 48 horas semanales, pero Simebal matiza que el cómputo es semestral, por lo que hay semanas que se pueden superar esas horas. Aunque en teoría en algunas comunidades, competentes en sanidad, la jornada semanal ya es de 35 horas, como ocurre en el IB-Salut, en realidad, explica el delegado de Simebal en Menorca, Claudio Triay, «eso es una jornada ordinaria, no entran las guardias ni las peonadas o excesos de jornada».

Además, critica el sindicato, las guardias siguen siendo horas trabajadas que no computan para la jubilación. En cuanto a acabar con las guardias de 24 horas, la propuesta fija un límite de 17 horas seguidas de trabajo, pero «la trampa» es que esas horas que no se hacen habrá que recuperarlas.