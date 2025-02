Luz verde para el presupuesto del Ayuntamiento de Maó para 2025. Tras semanas de negociaciones, finalmente los antiguos socios de gobierno, PSOE y Ara Maó, han llegado a un acuerdo, que ahora deberá pasar por el pleno.

Después de que el alcalde Héctor Pons se viera obligado a retirar la aprobación del presupuesto de la sesión plenaria de diciembre, tal como pidió Ara Maó para seguir negociando, el incremento de las partidas destinadas a la mejora del ciclo del agua y del acceso a la vivienda, así como una calendarización de los compromisos adquiridos por los socialistas anteriormente, han permitido ahora la entente.

El acuerdo lo presentaron este viernes los concejales de Ara Maó en solitario, y durante la comparecencia ante los medios destacaron que todas sus peticiones son «propuestas concretas, que permitirán mejorar la vida de la ciudadanía». «No somos un partido antisistema como Vox, y tenemos la responsabilidad de responder a los retos de futuro», remarcó el portavoz de la formación, Jordi Tutzó.

Ciclo del agua

Entre las mejoras que se han incorporado a las cuentas, destaca el incremento de una partida relacionada con el ciclo del agua, que servirá para redactar el proyecto de la tercera desnitrificadora del municipio, que se instalará en el depósito de Turó.

Tutzó señaló que esta partida, de 210.000 euros, tiene el objetivo de «combatir el principal problema de ámbito local del municipio, como es el suministro de agua potable». En este sentido, subrayó la necesidad de avanzar en el proyecto de la tercera desnitrificadora para asegurar el suministro en verano, y conseguir el objetivo de proveer agua potable a toda la población.

Ayudas al alquiler para jóvenes

También se ha incluido en el presupuesto una partida de 60.000 euros destinada a una nueva línea de ayudas al alquiler para los jóvenes. «Si nuestros jóvenes no pueden desarrollar su proyecto de vida en casa, Maó no podrá retener, ni recuperar, este talento joven, y una sociedad sin jóvenes no tiene futuro», aseguró Tutzó.

Finalmente, Ara Maó ha logrado el compromiso de los socialistas de incluir en el presupuesto una calendarización de los acuerdos que se firmaron entre las dos formaciones en el marco del presupuesto para el 2024, y que están pendientes de cumplimiento.