El portavoz popular, Ramón Verdú, no duda al criticar al PSOE por su «ocurrencia» de comprar La Palmera. «No tienen ni idea, no es tan fácil», asegura el edil, quien reprocha el lastre que supone la compra de las casas de Binicodrell. «El PSOE nos lo ‘enchufó’ sin tener idea de nada y ahora tenemos problemas para la reforma» de la antigua finca. «Si pudiéramos quitarnos de encima Binicodrell, o que el Consell nos lo financiara igual como ha hecho con el edificio de Correos de Maó, quizá sí se podría invertir en La Palmera», argumenta Verdú.

«El año que viene propondremos al Consell» que se implique con el proyecto de Binicodrell, porque «o nos lo quitamos de encima, o no podemos hacer nada más». De este modo critica el concejal del PP inversiones pasadas que dificultan la economía municipal. «El Ayuntamiento no puede hacer frente a una inversión como la de La Palmera, y lo que no haremos es pedir un préstamo y empeñar al pueblo de por vida como hizo el PSOE».