Ara Maó eligió este viernes presentar en solitario el pacto alcanzado con el PSOE para aprobar el presupuesto municipal de 2025. A pesar de este gesto, el alcalde Héctor Pons se muestra muy satisfecho por el pacto conseguido.

«Vemos las incorporaciones que ellos han hecho como positivas y las compartimos, porque al final tenemos el mismo objetivo, que es el de resolver las necesidades de los ciudadanos de Maó, como son el agua y la vivienda», señala.

«Pacto natural»

El alcalde también destaca que se trata de «un pacto con su socio natural» y considera que están condenados a entenderse con Ara Maó. Por ello, asegura que trabajarán para mejorar la colaboración entre ellos en lo que resta de mandato. «Nos gustaría que la relación fuera mejor», reconoce.

Pons también lanza una puya a Adolfo Vilafranca por la forma en que se aprobaron inicialmente las cuentas del Consell. «Esto es un ejemplo, desde la izquierda, de cómo hacer bien las cosas, porque lo que no es normal es aprobar un presupuesto por la ausencia de dos consellers».

Tal como avanzó este diario en su edición de ayer y tras semanas de negociaciones, los antiguos socios de gobierno, PSOE y Ara Maó, han llegado a un acuerdo, que ahora deberá pasar por el pleno.

Las claves del acuerdo

Después de que el alcalde se viera obligado a retirar la aprobación del presupuesto de la sesión plenaria de diciembre, el incremento de las partidas destinadas a la mejora del ciclo del agua y del acceso a la vivienda, así como una calendarización de los compromisos adquiridos por los socialistas anteriormente, han permitido ahora la entente.

Entre las mejoras que se han incorporado a las cuentas, destaca el incremento de una partida relacionada con el ciclo del agua, que servirá para redactar el proyecto de la tercera desnitrificadora del municipio, que se instalará en el depósito de Turó.

El portavoz Jordi Tutzó señaló que esta partida, de 210.000 euros, tiene el objetivo de «combatir el principal problema de ámbito local del municipio, como es el suministro de agua potable». En este sentido, subrayó la necesidad de avanzar en el proyecto de la tercera desnitrificadora para asegurar el suministro en verano, y conseguir el objetivo de proveer agua potable a toda la población.

Ayudas al alquiler joven

También se ha incluido en el presupuesto una partida de 60.000 euros destinada a una nueva línea de ayudas al alquiler para los jóvenes. «Si nuestros jóvenes no pueden desarrollar su proyecto de vida en casa, Maó no podrá retener, ni recuperar, este talento joven, y una sociedad sin jóvenes no tiene futuro», aseguró Tutzó.

Finalmente, Ara Maó ha logrado el compromiso de los socialistas de incluir en el presupuesto una calendarización de los acuerdos que se firmaron entre las dos formaciones en el marco del presupuesto para el 2024, y que están pendientes de cumplimiento.